Capcom partage tous les détails de son prochain jeu, ainsi qu’un bundle qui comprend RE7.

Comme prévu, Capcom a partagé de nouveaux détails sur Resident Evil 8: Village, l’un des jeux les plus attendus de toute l’année 2021, à travers une session en direct. Dans ce document, il a été possible de voir un nouveau gameplay à la première personne où nous reprenons le rôle d’Ethan Winters, protagoniste de RE7; Avec une bande-annonce et des détails sur le lancement: nous pourrons nous aventurer dans le village maudit à partir du 7 mai sur PC, PS5 et Xbox Series X, ainsi que sur PS4 et Xbox One – deux plates-formes qui ont fait l’objet de rumeurs, mais non confirmées.

Horreur à la première personne

La série Resident Evil était liée à ses débuts aux caméras fixes et aux avions du monde du cinéma, car c’était l’un des meilleurs moyens de transmettre la peur au fan: les angles de caméra vous empêchaient de voir ce que vous aviez sous les yeux, générant des tensions. . Au fil des ans, ils ont opté pour la vue à la troisième personne avec une caméra derrière l’épaule, mais le fantastique Resident Evil 7 et sa vue à la première personne ont changé la tendance. Un tel impact a eu lieu parmi les fidèles adeptes de RE, que peu de gens ont sévèrement critiqué Capcom pour avoir «perverti» l’essence de la saga, mais c’est précisément l’aventure mettant en vedette Ethan qui a donné à la série l’âme de l’horreur de survie des livraisons. original.

Avec une pénurie de munitions, des confrontations peu nombreuses mais intenses contre les ennemis, et l’exploration et les énigmes comme axe d’action, RE VII a su conquérir le cœur des fans avec une aventure d’horreur qui est également venue à un moment où le genre Il vivait certaines de ses meilleures années grâce aussi au succès d’autres jeux tels que la saga Amnesia, Outcast ou l’écrasant SOMA de Frictional Games.

