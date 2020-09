La nouvelle génération de consoles semble de plus en plus prometteuse, offrant aux joueurs toutes sortes de propositions et de grandes aventures à apprécier bientôt. Avec des titres clairs déjà en tête, il y a des joueurs qui ont déjà le retour de La saga d’horreur de Capcom avec Resident Evil Village, la nouvelle proposition pour la prochaine génération de consoles.

Pour le moment on en sait déjà un peu plus sur son décor et même son histoire, mais que sait-on de son gameplay? Il a été récemment confirmé que le titre serait présent dans le TGS Et maintenant, nous savons non seulement quand il sera présent, mais même la durée de sa présentation. En réalité, Ce sera le dimanche 27 à 14 h 40. lorsque nous avons l’occasion de profiter d’une heure de présentation.

Comme Capcom lui-même l’a indiqué, pendant une demi-heure, nous aurons du contenu du jeu tandis que pendant la prochaine demi-heure, ils seront concentrés sur les invités. Mais ce que les joueurs espèrent vraiment, c’est pouvoir voir, lors de cette émission, le gameplay attendu du jeu, qui à ce jour n’a été ni montré ni confirmé, mais simplement basé sur des rumeurs.

Resident Evil 8 Village sera disponible sur PC, Xbox Series X et PlayStation 5, Bien que les dernières rumeurs indiquent que sa première atteindra également PlayStation 4 et Xbox One. Mais, à ce jour, aucune confirmation ou indice de la société n’a indiqué que ce plan est présent à l’avenir, nous devrons donc attendre et gardez la rumeur comme information en attente de confirmation.