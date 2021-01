Au cours des dernières années, de nombreux joueurs ont attendu avec impatience l’heure du grand retour de Resident Evil. Mais pas seulement avec l’intention de présenter une proposition pleine de nouvelles par rapport aux œuvres classiques avec leurs remakes, mais avec des propositions qui parviennent à mettre nos cheveux debout avec des propositions totalement inattendues et des ennemis qui, à ce jour, n’étaient pas apparus auparavant dans la licence.

C’est ce que ça apporte le retour de la saga avec Resident Evil 8 Village, une œuvre qui est restée longtemps dans l’ombre jusqu’à, enfin, réapparaître avec une vieille connaissance et de grandes nouveautés jouables. Qu’est-ce que l’entreprise a en tête? Heureusement, nous avons pu le voir en direct, puis nous résumons tout ce que nous avons vu pendant l’émission.

Nouvelle bande-annonce du village de Resident Evil 8

Parmi les grandes nouveautés de ce projet surprenant, on retrouve un personnage spécial qui a réussi à appeler l’attention de nombreux joueurs. La dame qui se trouve dans le manoir ne sera pas seulement la nouvelle méchante avec ses alliés, mais sera également une proposition plus qu’intéressante pour poser un défi à nos personnages.

Bien sûr, l’apparition d’Ethan Winters Cela aura une grande répercussion, malgré le fait que pour le moment le mystère est assuré quant aux raisons qui l’ont conduit à ce lieu. Mais ce que nous savons clairement, c’est qu’il y aura de nombreux rivaux à affronter et de grandes nouveautés dans sa conception.

Confirmation des nouvelles plateformes et date de lancement

Le meilleur de la conférence est venu avec la confirmation de sa date de sortie. Après tout, c’était l’une des données les plus attendues par les joueurs et, enfin, nous savons que nous n’avons pas à attendre longtemps pour vivre son action. Ce sera le 7 mai prochain lorsque Capcom met en vente la proposition de Resident Evil 8 Village et que la meilleure chose est qu’elle est accompagnée d’une surprise incluse.

Parmi les nouveautés que la société doit présenter, on retrouve les nouvelles plateformes sur lesquelles le jeu sera disponible. Il ne sera pas seulement présent dans PC, PlayStation 5 et Xbox Series X, il sera également disponible dans la génération précédente. C’est Joueurs Xbox One et PlayStation 4 Ils peuvent également profiter de cette expérience et c’est encore mieux de savoir que nous pouvons accéder à la mise à jour gratuite de la nouvelle génération lorsque nous décidons de faire le saut.

Gameplay dans Resident Evil Village

Bien sûr, l’événement a eu lieu l’un des moments les plus attendus par les joueurs et c’est que, finalement, nous avons pu voir les nouveaux travaux de l’entreprise en action. Cela ne s’est pas seulement limité à nous présenter certains des ennemis qui seront présents dans l’histoire et dans le manoir et à l’extérieur, mais a également cherché à montrer l’action au combat.

Ce n’est pas un jeu de tir, il va donc falloir trouver la meilleure stratégie pour relever le défi. Prenez soin des munitions, essayez d’éviter les attaques et, bien sûr, contrôlez que notre personnage n’est pas entouré par les terribles créatures qui habitent cet endroit. Pensez-vous pouvoir survivre?

Téléchargez la démo exclusive PS5 maintenant

Sans aucun doute, les surprises ne pouvaient pas s’arrêter ici et l’entreprise avait autre chose en tête. Pour tous ceux qui ont la chance d’avoir une PlayStation 5 dans leur collection, c’est désormais possible télécharger la démo de Resident Evil 8 Village. En cela, nous ne nous limiterons pas seulement à expérimenter l’action du jeu, mais il existe une série de modes qui testeront notre capacité de différentes manières.

Bien sûr, pour le moment, on ne sait pas si cette démo finira par atteindre d’autres plates-formes à l’avenir, mais si vous êtes l’un des joueurs qui ils avaient hâte de tester leur action, c’est le meilleur moment pour l’essayer. Tout cela tout en profitant des meilleures vues présentes dans la nouvelle génération de consoles Sony.

RE: Verse, la nouvelle expérience Resident Evil

Une autre des grandes surprises de la nuit est venue avec la présentation officielle de son mode multijoueur. En soi, ce n’est pas une proposition similaire à ce qui a été vu avec le remake de Resident Evil 3C’est quelque chose d’un peu plus spécial pour les fans. La raison? C’est une proposition qui vient avec l’intention de rendre hommage à la saga.

En cela, nous trouverons un multijoueur intéressant dans lequel tous les personnages vus jusqu’à présent de Resident Evil seront présents, qui devront s’affronter sur plusieurs cartes déjà connues et cela, bien sûr, sera un grand défi pour tous les joueurs qui acquérir Resident Evil Village.

Collaboration spéciale dans The Division 2

Enfin, en grand adieu à la nuit, Capcom a enfin confirmé l’arrivée de une collaboration spéciale avec The Division 2. Dans ce jeu, les joueurs qui apprécient le jeu de tir Ubisoft pourront obtenir du contenu exclusif de la saga d’horreur Capcom. Mieux encore, c’est de savoir que ce sera le grand Léon qui sera présent dans le jeu pour détruire tous les ennemis qui croisent son chemin.