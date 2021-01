La terreur liée au monde des jeux vidéo est toujours l’une des grandes propositions que les joueurs apprécient. Après tout, nous sommes confrontés à un nouveau défi qui, basé sur des propositions inattendues, ils nous font avoir des tensions dans le corps et même réagir à l’apparition de quelque chose de nouveau. C’est quelque chose que Resident Evil connaît depuis son premier titre et qu’il entend continuer à perfectionner dans sa nouvelle proposition, Resident Evil 8 Village.

Le nouveau travail de Capcom est l’un des plus attendus et, heureusement, nous n’aurons pas à attendre longtemps pour voir ses bonnes nouvelles. Cela a été annoncé via un message partagé sur les réseaux sociaux où ils notifient aux fans qu’un nouveau direct spécial se concentre sur le travail Il sera diffusé le 21 janvier à 23 h., auquel moment la terreur entrera en jeu de deux manières différentes.

D’une part, nous aurons une nouvelle bande-annonce axée sur son histoire et ses actualités. Une manière parfaite de continuer à voir l’environnement et à connaître certains des mystères qui entourent cette œuvre. D’autre part, nous aurons l’occasion de voir leur premier gameplay, ce qui nous donnera une idée de dans quelle mesure ce travail s’approfondit dans le gameplay et, surtout, à quel point il sera différent par rapport aux travaux précédents.

Pour tous ceux qui sont impatients de cette grande première, on se souvient que, pour le moment, Capcom n’a pas confirmé de date de sortie officielle de l’œuvre. Bien sûr, nous savons que Resident Evil 8 Village prévoit son lancement pour PC, Xbox Series X et PlayStation 5, étant l’une des rares versions à se concentrer sur la nouvelle génération de consoles ou, du moins, C’est ce que l’entreprise a indiqué depuis le début.