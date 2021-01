Capcom est sur le point d’émettre un nouveau direct axé sur son titre le plus attendu. Les joueurs attendent depuis longtemps l’arrivée d’un nouvel opus axé sur leur saga d’horreur et, heureusement, nous savons que nous nous rapprochons de cette proposition, même si pour le moment il n’y a pas de date de sortie exacte au vue.

Mais ce que nous pouvons voir ce soir c’est le direct de Resident Evil 8 Village, qui aura lieu à 23 heures et où la société nous a dit que nous pouvons voir une bande-annonce et un gameplay dans lesquels nous verrons la bonne nouvelle que ce travail apportera. Et on espère qu’il pourra également nous montrer quelques-uns des secrets de son histoire, assez légèrement.

Ce que beaucoup espèrent voir également pendant ce live, c’est une date de sortie pour le travail et peut-être certains actualités sur le multijoueur pour laquelle ils ont commencé à demander des volontaires. Bien entendu, toutes ces questions qui sont restées en suspens auront enfin une réponse ce soir puisque la société a voulu garder les réponses pour la présentation.

En attendant, nous vous avançons certaines des données qui ont été confirmées et c’est Resident Evil 8 Village arrive sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X. C’est l’un des jeux les plus attendus à bien des égards, mais surtout parce qu’il nous emmènera dans des endroits uniques et surprenants où nous attendent des créatures qui, jusqu’à présent, n’avaient jamais été vues dans cette licence.