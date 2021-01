Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Le jour est arrivé! Après plusieurs mois d’attente, nous aurons enfin aujourd’hui plus d’informations sur Resident Evil Village, le nouvel opus de la franchise survival horror. Non seulement cela, mais nous attendons également d’autres surprises pour les fans de la saga.

Ce sera grâce à une transmission dont Capcom sera responsable. Tout ce qui précède dit, vous ne savez peut-être pas encore comment le voir, ni quand il aura lieu. C’est pourquoi nous vous disons ici tout ce que vous devez savoir sur cet événement.

Quand aura lieu le stream Resident Evil?

La première question à laquelle il faut répondre est l’une des plus importantes: quand aura lieu le stream Resident Evil? Après tout, si vous ne connaissez pas la date et l’heure, vous allez rater toute son action.

Selon les informations de Capcom, le stream aura lieu aujourd’hui 21 janvier à 16h00, heure de Mexico. Cela signifie qu’au moment de la publication de cette note, nous sommes à 5 heures du début de l’événement.

Si vous nous lisez d’une autre partie du monde, voici une liste de pays et l’heure à laquelle la transmission se fera:

Californie, États-Unis – 14 h 00 Bogota, Colombie – 17 h 00 New York, États-Unis ― 17 h 00 San Juan, Porto Rico – 18 h 00 Caracas, Venezuela – 19 h 00 Santiago du Chili – 7 : 00 PM Buenos Aires, Argentine – 19:00

Où regarder le flux Resident Evil?

Maintenant que vous savez à quelle heure le regarder, vous devez savoir où vous connecter. Heureusement, il existe une tonne d’options différentes pour le faire.

Ce qui se passe, c’est que le flux sera transmis sur différentes plateformes sociales Capcom, telles que YouTube et Facebook. Vous pouvez également le suivre depuis le lecteur vidéo que nous vous laissons un peu ci-dessous:

À quoi s’attendre du flux Resident Evil?

Enfin, à quoi devez-vous vous attendre du stream Resident Evil? À partir des déclarations de Capcom, nous pouvons avoir une idée.

Ce qui se passe, c’est que l’émission se concentrera principalement sur Resident Evil Village. Cela signifie que vous devriez vous attendre à voir une nouvelle bande-annonce et son premier gameplay. Nous n’excluons pas non plus que c’est à ce moment que sa date de sortie est révélée et que ses éventuelles éditions spéciales sont même annoncées.

Cela dit, Capcom a également annoncé qu’il y aurait d’autres surprises. Il semble que l’un d’entre eux soit lié à un mystérieux projet multijoueur qui célébrera l’anniversaire de la franchise.

Et vous, êtes-vous excité pour cette émission? Qu’attendez-vous d’elle? Dites le nous dans les commentaires.

Resident Evil Village est confirmé pour PlayStation 5, Xbox Series X et PC. Vous pouvez en savoir plus sur l’horreur survivante en cliquant ici.