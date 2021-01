Capcom organise ce soir un événement où l’aspect en ligne de son survival-horror pourrait être présenté.

Capcom aujourd’hui a convoqué tous les adeptes de la saga Resident Evil pour suivre de près l’événement Resident Evil 8: Village avec un nouveau gameplay et d’autres détails parmi lesquels on pourrait inclure l’annonce de son aspect multijoueur. Aucun indice n’a été partagé jusqu’à présent sur ce mode de jeu, mais selon une fuite récente dans un magasin PC bien connu, cela conduirait Resident Evil Re: Verse de nom.

Toujours selon le formulaire d’achat du survival-horror de The Humble Store, le lancement de Resident Evil Village serait accompagné d’un produit avec le nom susmentionné, cette proposition aurait des liens en ligne, donc tout indique un multijoueur. Rien de tout cela n’a encore été confirmé par la société japonaise, mais sa stratégie de vente ressemblerait à la vie avec Resident Evil: Resistance versus Resident Evil 3.

Le commerce n’a pas laissé beaucoup de détails sur son existence et se limite à l’avertissement d’une future fermeture de serveur pour Resident Evil Re: Verse. “En fonction du moment où Resident Evil: Village est acheté, Resident Evil Re: Verse peut ne plus être disponible et / ou le titre peut être disponible dans d’autres formats à l’avenir”, déclare The Humble Store avec un lien vers un site Web pour le moment fermé.

** Nouvelles en développement.

En savoir plus sur: Resident Evil 8: Village et Capcom.

