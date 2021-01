Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 22/01/2021 08h34

Bien que janvier ait encore quelques jours, il semble que la Xbox veuille déjà que ce soit février, et compte tenu des jeux à venir à Games With Gold le mois prochain, nous ne pouvons pas les blâmer.

Normalement, nous avons quatre titres à notre disposition, deux pour Xbox One, un pour 360 et un pour la Xbox d’origine. Bien que cette fois nous n’avons toujours pas de représentant de la série X | S, oui Nous avons cinq titres, où se démarque la remasterisation du remake du premier Resident Evil et Gears 5.

Voir la liste complète ci-dessous:

–Gears 5 – Xbox One: disponible du 1er au 28 février.

–Resident Evil – Xbox One: disponible du 1er au 28 février.

–Dandara: Trials of Fear Edition – Xbox One: disponible du 16 février au 15 mars.

–Indiana Jones et le tombeau de l’empereur – Xbox: disponible du 1er au 15 février.

– Planète perdue 2 – Xbox 360: disponible du 16 au 28 février.

Sans aucun doute, une excellente offre de jeux. Tous ces titres peuvent être appréciés sur Xbox One et Series X | S grâce à la rétrocompatibilité. N’oubliez pas que les utilisateurs de Xbox Game Pass Ultimate ont également accès aux jeux Games With Gold. Dans des sujets connexes, Microsoft Flight Simulator pourrait venir sur Xbox One, révèle Asobo Studio. De même, Fall Guys ne viendra pas sur Xbox Game Pass.

