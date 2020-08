Depuis leurs chaînes officielles en Netflix ils ont officialisé que Resident Evil est en route pour sa plateforme de streaming, c’est une production propre au format de série d’action en direct en collaboration avec la société de production Film de Constantin (responsable des films), qui racontera une histoire avec de nouveaux personnages et se déroulant dans New Raccoon City.

La série n’a pas encore de distribution confirmée, mais nous savons que Andrew Dabb (Supernatural) est en charge de l’écriture du scénario et Bronwen Hughes (The Walking Dead) dirigera les deux premiers épisodes, dans une première saison composée d’un total de huit épisodes d’une heure chacun. De cette façon, la franchise légendaire de survie et d’horreur créée par Capcom fait le saut vers un nouveau format grâce à Netflix, il le fait après avoir traversé le monde du cinéma à la fois en chair et en os, donc nul doute que cette saga a encore beaucoup à dire au-delà des jeux vidéo .

Préparez-vous à New Raccoon City: il y aura une série d’action en direct ‘Resident Evil’ et Bronwen Hughes (‘The Walking Dead’) dirigera les deux premiers épisodes. Bientôt disponible. pic.twitter.com/JGi5aB1PQN – Netflix Espagne (@NetflixES) 27 août 2020

L’intrigue a été divulguée il y a longtemps, donc pendant que nous devons attendre une confirmation officielle, il a été question de deux délais dans lequel l’une d’elles nous raconterait comment ces deux sœurs principales (Jade et Billie), 14 ans, découvrent à New Raccoon City que leur père détient un mystère terrifiant. Tandis que l’autre serait localisé dix ans plus tard, et aurait Jade comme protagoniste principal survivant à un monde ravagé par le virus T qui a transformé des personnes et des animaux de presque partout sur la planète en créatures redoutables, tout en recherchant le secrets du passé qui la relient à son père et à sa sœur. Comme si cela ne suffisait pas, même si nous savons que ne fera pas partie du canon officiel du jeu vidéo, il n’est pas tout à fait clair s’il s’agit d’un redémarrage ou s’il pourrait être situé dans le même univers des films mettant en vedette Milla Jovovich et réalisés par Paul W.S. Anderson.

Voir également

Dans tous les cas et en l’absence de plus de détails, soulignent sur Netflix qu’ils cherchent à offrir un nouveau point de vue à travers ces nouveaux personnages, avec Superbes séquences d’action et œufs de Pâques pour les fans. Pour le moment la production en série est arrêtée par COVID-19, dont ils espèrent commencer le tournage dans les mois à venir, mais tout le reste semble avoir pris forme avec l’engagement de Netflix à faire avancer ce projet. le paroles de son scénariste Andrew Dabb dans le communiqué officiel étaient ces:

Resident Evil est mon jeu vidéo préféré. Je suis incroyablement excité de pouvoir raconter un nouveau chapitre de cette histoire incroyable et pour la première fois de pouvoir proposer la série Resident Evil à tous les abonnés Netflix du monde entier. Pour tous les fans de Resident Evil, même ceux qui se joignent maintenant pour la première fois, la série sera composée de beaucoup de vieilles connaissances et de choses que les gens n’ont jamais vues auparavant.

en relation