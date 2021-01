Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Capcom a finalement partagé plus de détails sur Resident Evil Village dans un flux récent. Dans la nouvelle bande-annonce, non seulement nous avons vérifié le gameplay, mais nous avons également eu un nouveau regard sur le village, qui sera incroyablement glacé. Pour cette raison, Chris Redfield a toujours été vu dans un manteau épais. Si vous êtes fan de ces vêtements et que vous avez aimé celui que porte le personnage, il y a une bonne nouvelle, car Capcom lancera une édition qui comprendra une réplique, mais le problème est que son prix est incroyablement élevé.

Capcom est connu pour avoir sorti une grande variété d’éditions de collection de ses jeux et certaines très originales. Bien sûr, avec Resident Evil Village il n’allait pas rater l’occasion, mais il a déjà annoncé que, mis à part celles qu’il avait déjà révélées, il mettra en vente le plus complet, puisqu’il vous permettra de vous déguiser en l’ancien membre de l’équipe alpha par STARS

Le manteau de Chris Redfield sera très cher

Cette édition collector est le Resident Evil Village: Collector’s Edition Version Z, une variante qui sera non seulement spéciale car elle comprend tout le contenu physique et numérique de l’édition Collector régulière, mais l’élément le plus frappant du paquet est la réplique de Chris Redfield. manteau, soit en modèle moyen, grand, extra large et original (qui est une réplique exacte de celui utilisé par le personnage dans le jeu).

Il est inhabituel pour une édition collector d’inclure un vêtement, encore moins un manteau. Cependant, il est très sûr que ce sera très frappant pour tout fan de la série, car il aurait un objet de collection du nouvel opus. Cependant, ce qui en découragera beaucoup, c’est que, en plus d’être officiellement vendu uniquement via la page en ligne de Capcom au Japon, son prix sera très élevé, précisément ¥ 192500 JPY (environ 1857 USD ou un peu moins de 37000 USD). De plus, le pack contient de superbes figurines miniatures qui ressemblent à l’inventaire des armes du jeu, ainsi que le livre d’art Village of Shadows.

Grâce à ce magasin, il est également possible d’acheter ce manteau séparément, ce qui réduit le prix à 159 731 JPY (environ 1541 USD ou 30 851 USD). Si au lieu du manteau, vous aimiez davantage les figurines miniatures, ainsi que le livre d’art Village of Shadows, nous vous informons qu’il est possible de les acheter séparément pour 12 100 ¥ (près de 116 USD ou 2338 MXN).

Nous vous laissons une galerie ci-dessous.

Articles vendus dans la boutique Capcom au Japon

Qu’avez-vous pensé de ces éditions spéciales de Resident Evil Village? Êtes-vous fan de la série? Achèteriez-vous un manteau pour ce prix? Dites le nous dans les commentaires.

Si ce nouvel opus de la série attire votre attention, alors vous avez sûrement entendu parler de la dame Dimitrescu, la femme vampire qui a beaucoup parlé en raison de sa grande stature. Pour de nombreux joueurs, sa taille est l’une des principales inconnues et un fan a fait plusieurs calculs pour savoir sa taille.

Resident Evil Village fera ses débuts le 7 mai 2021 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X | S et PC. Vous pouvez trouver plus de nouvelles le concernant si vous visitez cette page.

