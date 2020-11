Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 11/03/2020 10h05

Resident Evil: Village se classe parmi les versions de nouvelle génération les plus attendues de 2021. Bien que nous manquions actuellement d’informations sur la date de sortie exacte, la page du jeu sur PS5 a récemment été mise à jour, et nous donne plus de détails sur les performances et les fonctionnalités que ce titre aura sur la prochaine plateforme Sony.

Pour commencer, nous pouvons nous attendre à une qualité visuelle impressionnante qui utilisera 4K et HDR, bien que la page mentionne qu’un téléviseur avec 4K dynamique sera nécessaire. De même, Resident Evil: Village proposera le lancer de rayons pour offrir une expérience que nous ne pouvons pas trouver sur les consoles actuelles. Grâce à la puissance du SSD de la PS5, les écrans de chargement seront quasiment inexistants, et il sera possible de reprendre une partie instantanément.

En parlant de fonctionnalités plus spécifiques de la PS5, Grâce aux déclencheurs adaptatifs, vous pouvez sentir le poids de toutes les armes, ce qui vous mènera au prochain niveau d’immersion. Grâce au retour haptique, vous pourrez ressentir “la sensation de tirer une vraie arme”. Enfin, l’audio 3D vous causera la plus grande peur possible, puisque vous serez constamment entouré par les sons terrifiants d’un village.

Resident Evil: Village arrive sur PS5, Xbox Series X | S et PC en 2021. Dans des sujets connexes, voici à quoi ressemblerait une édition spéciale PS5 de ce jeu. De même, une rumeur indique que le remake de Resident Evil 3 pourrait atteindre Nintendo Switch via le cloud.

