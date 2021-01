Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 21/01/2021 16:33

Au cours de la récente Vitrine Resident Evil, Capcom non seulement confirmé la date de sortie de Resident Evil Village, ils ont également confirmé les versions de PS4 et Xbox One avec la possibilité de les améliorer gratuitement pour Série PS5 et X / S.

Pete Fabiano, producteur du jeu, a déclaré que tous les propriétaires de Village sera en mesure de passer aux versions de nouvelle génération sans frais. 7 mai 2021.

Précédemment, Capcom a laissé entendre qu’en raison des techniques limitées de l’ancienne génération de consoles, la possibilité de voir Village sur PS4 et Xbox One Ce n’était pas très grand, mais heureusement, ces anciennes consoles ont encore un peu plus de vie devant elles.

Resident Evil Village fera ses débuts la prochaine 7 mai pour PS5, Xbox Series X / S, PS4, Xbox One et PC.

