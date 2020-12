De plus, il aura une édition collector et un DLC narratif qui élargira son histoire.

Reef Entertainment et Teyon ont confirmé l’arrivée sur PS5 de Terminator: résistance améliorée, une version améliorée du titre initialement sortie en 2019 pour PS4, Xbox One et PC. Le jeu sera disponible le 26 mars 2021 et bénéficiera d’améliorations techniques. Aussi, ceux qui ont déjà le jeu sur PS4 ils peuvent le mettre à jour gratuitement.

Cette nouvelle version du dernier jeu vidéo basé sur Terminator il atteindra une résolution 4K et une cadence de 60 images par seconde, en plus d’améliorations des textures et de temps de chargement plus rapides. Vous profiterez également des fonctions haptiques du DualSense, en profitant des vibrations et des déclencheurs adaptatifs. La version améliorée comprendra toutes les améliorations apportées à la version PC, y compris le mode Infiltrator.

Le truc ira plus loin, puisque plusieurs versions du jeu seront mises en vente. Il y aura un Edition collector qui comprendra une boîte en métal, une bande dessinée intitulée Zero Day, un ensemble d’illustrations et une boîte spéciale. Bien qu’aucune date n’ait été déterminée. Il a également été annoncé que son histoire se développera avec un DLC narratif qui arrivera à l’été 2021.

Si vous voulez en savoir plus sur Terminator Resistance, nous vous recommandons de jeter un œil à notre analyse, dans laquelle nous disons que «sa formule de jeu donne à ce tireur subjectif une profondeur et une variété de situations élevées, ce qui est une expérience assez enrichissante à la fois pour tuer les troupes de Skynet comment aller explorer les scènes dévastées à la recherche de nourriture et de munitions “.

