Respawn Entertainment a révélé que douze des organisations les plus importantes d’Apex Legends s’associeront pour promouvoir la santé du jeu.

Respawn Entertainment a annoncé la création d’un programme de partenariat pour des concerts liés à la scène e-sport Apex Legends. 12 organisations différentes sont les premières à rejoindre le partenariat, avec encore plus d’espaces ouverts aux organisations intéressées.

Aujourd’hui, nous annonçons un partenariat entre EA et 12 organisations eSports différentes pour Apex Legends. Nous travaillerons avec eux – et avec un peu de chance avec d’autres – pour continuer à développer l’ALGS. Vous pouvez en savoir plus, ainsi que confirmer votre intérêt pour ce blog: https://t.co/YZ4Jeh4W3m – Shahin Kanafchian (@shahin) 27 août 2020

Les 12 organisations qui rejoignent la série mondiale Apex Legends comprennent: Alliance, Complexity, Gambit Esports, Luminosity Gaming, Natus Vincere, North, NRG, Rogue, Sentinels, T1, Team Liquid et TSM. Respawn s’intéresse aux organisations présentes sur la scène et – la recherche de moyens d’aider à envisager leur première saison Apex ne s’est pas déroulée comme prévu. Respawn Entertainment vise à travailler avec ces partenaires pour promouvoir la santé et la croissance de la scène. En plus de recueillir des commentaires essentiels. C’est ainsi que les joueurs et les fans peuvent tirer le meilleur parti de l’esport.

Respawn avait initialement prévu que l’Apex Legends Global Series organise plusieurs événements en ligne. Ceux-ci devaient être suivis par des événements majeurs et d’autres événements LAN de premier plan. Cependant, le Major One en 2020 a été annulé quelques jours avant le début de l’événement en mars. Les prochaines séries éliminatoires du circuit d’été de l’ALGS débuteront du 12 au 13 septembre. Les Playoffs devraient devenir l’un des premiers événements importants ayant un sens depuis le début de la pandémie. Nul doute que ces partenariats seront importants pour accéder à ce qui fonctionne avec la saison Apex Legends Esports en cette période incertaine.

Prêt pour une extension à une date ultérieure

Le programme de partenariat Apex Legends Global Series devrait également être étendu à une date ultérieure. Les équipes intéressées par le programme peuvent se rendre ici. Dans l’état actuel des choses, il n’y a pas vraiment de clarté sur la façon dont les partenariats fonctionnent à part les communications internes entre les développeurs et les organisations. Il pourrait y avoir un potentiel pour que ce partenariat se développe dans un accord de skin – ce qui se produit dans d’autres titres, comme Rainbow Six et PUBG.

Espérons que le partenariat entre les deux parties pourra faire d’Apex Legends un meilleur titre. Les joueurs impliqués dans l’accord peuvent avoir des idées sur la manière d’améliorer le jeu. Dans l’état actuel des choses, de nombreux joueurs ne sont pas satisfaits de l’état actuel du jeu. Cela pourrait être une occasion idéale pour les professionnels insatisfaits de la méta actuelle, une avenue pour une meilleure discussion. Quoi qu’il en soit, l’avenir d’Apex Legends est radieux avec le potentiel de ce partenariat pour améliorer le jeu dans de nombreux départements.