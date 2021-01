2020 a été une année pleine de grands jeux, cela ne fait aucun doute. Nous avons apprécié The Last of Us: Partie 2, Remake de Final Fantasy VII, Animal Crossing: New Horizons ou Fantôme de tsushima entre autres. Cependant, nous ne nous sommes pas débarrassés des versions de qualité douteuse. C’est pourquoi et afin de vous informer de votre éventuel achat, nous vous recommandons de rester à l’écart de ces jeux.

Le catalogue de Commutateur Nintendo Il croît de mois en mois, mais 2020 nous a laissé l’un des pires lancements dont nous nous souvenions. On parle de Petit coureur, un titre de pilotage avec des voitures miniatures dont la jouabilité est capable de désespérer les joueurs les plus patients.

Malgré les attentes avec le remake de XIII Ils étaient élevés, car nous parlons de l’un des classiques de la génération PS2 et Gamecube, son lancement a été au mieux oublié. On retrouve un produit plein de bugs, dont certains franchement inquiétants, et un contrôle qui le rend pratiquement injouable.

XIII | Playmagic

Quoi de pire qu’un design générique et une section technique obsolète dans un jeu vidéo? C’est sûrement ce que les joueurs Aube de la peur, un titre qui va justement nous laisser figés non pas à cause de sa qualité en termes de genre d’horreur, mais à cause de ses nombreux problèmes.

D’après votre annonce, nous savions que Carrefour rapide et furieux ça allait être un mauvais match. Il fallait juste jeter un œil à ses graphismes et son gameplay qui n’invitaient pas du tout à s’amuser. Dit et fait. Le plus surprenant de tous est peut-être que ses créateurs ne sont ni plus ni moins que les responsables de sagas acclamées comme Project Cars ou Need for Speed.