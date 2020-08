Splatoon 2 est l’un des jeux sortis quelques mois après le lancement de Nintendo Switch et fait actuellement partie des jeux les plus vendus sur la plate-forme, selon les dernières données de vente fournies par ceux de Kyoto, en particulier dans la position numéro 9 avec plus de 10 millions et demi d’exemplaires vendu dans le monde entier. Ce qui caractérise la saga Splatoon, outre ses batailles féroces, ce sont ses festivals thématiques, le Splatfest, des batailles où nous devons choisir une équipe sur un thème spécifique. Le Splatfest est il y a un moment, avec le Splatocalypse. Cependant, ils sont récemment revenus et, de quelques mois à mars 2021, Splatoon aura à nouveau Splatfest avec certaines des batailles les plus féroces pour avoir une revanche. Cette fois, ce fut le tour de l’énigme: qu’y avait-il avant? La poule ou l’oeuf?

L’équipe de poulet remporte le match revanche

A cette occasion, le équipe de poule est sorti victorieux de la bataille avec un 2-1. Au niveau des votes, l’équipe poulet a recueilli 41,92% des voix, contre 58,08% de l’équipe œuf. Cependant, à la fois en mode normal et en défi, l’équipe de poulet a gagné avec 52,46% et 52,65% respectivement, menant cette équipe à la victoire.

Félicitations à l’équipe Gallina, qui s’est battue avec des griffes et des plumes pour être couronnée championne du festival # Splatoon2 de ce week-end! pic.twitter.com/MN2XTDNBdv – Nintendo Espagne (@NintendoES) 24 août 2020

Voir également

Depuis que ce Splatfest est passé, lequel pensez-vous être le prochain? Laissez-le dans les commentaires!

La source

en relation