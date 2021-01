Comme nous le savons tous, nous célébrons actuellement, et l’icône Nintendo n’a ni plus ni moins de 35 ans. Depuis le début de cet anniversaire, Nintendo a préparé différentes choses pour le célébrer, comme différents tirages au sort, le lancement de la compilation Super Mario 3D-All Stars, la sortie de Mario Kart Live: Home Circuit ou la sortie d’un nouveau Super Mario Game & Watch spécial. , Entre autres choses. Un autre événement qui vient d’avoir lieu pour ce 35e anniversaire, a eu lieu dans la ville de Cromopolis, et il vient d’avoir lieu à Splatoon 2 un nouveau festival à thème spécial Super Mario 35.

L’équipe Super Mushroom remporte la victoire

Comme vous le savez tous, à Splatoon, de temps en temps, différents festivals thématiques ont été organisés pour finaliser les questions prioritaires de l’humanité. A cette occasion, pour fêter le 35ème anniversaire de Super Mario, Cromopolis s’est déguisé et nous a posé une question: quel power up Super Mario est le meilleur? Le super champignon ou la superstar? Au cours de ce week-end, cette bataille féroce a eu lieu dans le monde entier et nous pouvons enfin connaître les résultats, étant le super champignon équipe le gagnant avec un 2-1.

L’équipe Super Mushroom s’est avérée être la vraie star avec une victoire écrasante au festival spécial # SuperMario35 organisé sur # Splatoon2 ce week-end. Merci à tous les participants! pic.twitter.com/wqDy9ptwaY – Nintendo Espagne (@NintendoES) 18 janvier 2021

En votes, l’équipe superstar a gagné avec 68,20% des voix. Cependant, au moment de prendre les armes, l’équipe Super Mushroom a gagné à la fois en mode normal et en mode défi avec 53,41% et 54,12% respectivement, remportant la victoire. Bien que nous ayons passé un bon moment, nous espérons que ce n’est pas le dernier Splatfest et que bientôt nous aurons une autre revanche d’un festival thématique, comme cela s’est déjà produit à une autre occasion.

