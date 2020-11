Vendredi 30 octobre 2020 le Splatfest le plus effrayant de l’année a commencé… parlons du Splatoween de Splatoon 2! Il a fait face au les amoureux des Frayeurs contre ceux des Chuches, ou ceux qui aiment le Trick, que l’affaire, si vous préférez, créer la division typique entre les adeptes de l’un ou l’autre membre du Cefalopop. En d’autres termes, Perla était en faveur des Frights, tandis que Marina se déclarait fan des Chuches. Et qui a gagné?

Un Splatfest n’est pas seulement remporté par l’équipe qui a le plus de voix, mais aussi par celle qui finit par obtenir le plus de points. Donc d’une part il faut dire que l’équipe Susto était celle qui comptait le plus de membres, recueillant 58,36% des voix, tandis que Les amoureux des Sweets ont gagné plus de points dans les combats des modes Normal avec 50,57%, et Pro, qui a obtenu 52,80%, donnant lieu à la même situation que celle observée lors du Splatoween organisé en 2018 en termes de résultats finaux.

Dans le cadre du spécial Halloween sur notre chaîne Twitch, NextN a accueilli le Splatoween en commençant à jouer à 23h00 le vendredi 30 octobre 2020, nous positionner dans l’équipe Chuche. Notre résultat pourrait être décrit comme un véritable succès, non pas parce que l’équipe que nous avons choisie a fini par gagner ce Splatfest, mais à cause du plaisir que nous avons eu, comme toujours lorsque nous avons fait un «Encrage» avec vous. Nous vous laissons avec Inking # 20 dédié à ce terrifiant festival Splatoon 2.

Encrage # 20 Splatoon 2 – Spécial Splatoween

