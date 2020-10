Nous nous rapprochons de l’un des moments le plus excitant de l’Académie, surtout avec une journée de terreur au cours de laquelle les adeptes du programme peuvent décider quels sont les tests. De toute évidence, Que pouvons-nous attendre de cette nouvelle journée à l’Académie? Eh bien, de belles visites et toutes sortes de nouvelles dans le classement.

Nouvelle classe Clash Royale avec Carlota De Solís

Étant l’un des jeux les plus importants de l’Académie, étant le protagoniste des tournois qui décident qui est l’équipe gagnante, il n’est pas surprenant que nos candidats veuillent continuer à progresser à pas de géant. Pour ce faire, avec l’aide inégalée de son professeur, Carlota De Solis.

Elle est vraiment fière de ses élèves car voir qu’ils ont à peine réussi à faire un bon jeu pour montrer une grande compétition est, sans aucun doute, une belle avancée. Mais ils ont encore beaucoup à apprendre, beaucoup à améliorer et, par conséquent, Carlota concentre ses cours sur les pièces que nous négligeons probablement le plus.

Tester votre façon d’agir avec la classe d’acteur

Un de moments les plus drôles de l’Académie avec la proposition de la classe d’interprétation. Nos candidats doivent réussir à interpréter certains moments pour que leurs collègues sachent ce qu’ils essaient de leur communiquer et, comme nous le savons bien, cela peut être un défi de taille.

S’entraider dans toutes sortes de tests et faire ressortir votre côté le plus créatif, nos candidats trouvent l’un des cours les plus amusants et qui fait ressortir leur côté le plus imaginatif. Quelque chose de vraiment important pour un créateur de contenu puisqu’il doit être capable d’agir pour ses followers.

Décider des accolades Clash Royale

Bien sûr, parmi toutes les classes aussi il y a des moments de compétition. Après tout, nos candidats doivent participer à un nouveau tournoi Clash Royale qui décidera des points avec lesquels leur équipe gagnera et qui peut être un avantage significatif par rapport au tournoi à double valeur.

Dans l’intention de se préparer au concours, les candidats cherchent à surmonter leur rival pour terminer dans les positions les plus intéressantes. Tout pour suivre un ordre qui peut être un avantage décisif pour surmonter les différents défis. Qui devra faire face à qui?

Suja vous montre les secrets de Fortnite

Bien sûr, ce jour-là, tout n’est pas concentré sur Clash Royale, mais nos aspirants ont également de la place pour d’autres jeux qui sont actuellement parmi les meilleurs. On parle de Fortnite: Battle Royale, le titre Epic Games qui ne cesse de nous étonner avec son événement Halloween et ses bonnes nouvelles.

Mais pour nos candidats, ce qui est vraiment important, c’est la présence de Suja, qui continue de se fixer comme objectif de montrer aux candidats ce qui est le plus important pour eux. pour pouvoir atteindre la victoire. Et on peut dire que l’amélioration se fait de plus en plus évidente car les concurrents montrent déjà qu’ils sont capables d’anticiper les mouvements de leurs rivaux.

Un appel vidéo très spécial avec Saúl Craviotto

Suivant la ligne des belles visites, à Top Gamers Academy nous avons eu le grand plaisir d’avoir Appel vidéo de Saúl Caviotto. Le champion olympique a eu un espace dans son emploi du temps chargé pour pouvoir discuter avec les aspirants et sans aucun doute son appel a été une inspiration.

Bien sûr, dans son discours, il n’a pas hésité à montrer aux joueurs qu’il suit de près leurs traces et qu’il n’y a rien qui lui échappe. Après tout, nous sommes confrontés à l’un des concours de talents du moment où les jeux vidéo sont les véritables protagonistes de cette grande compétition.

Nouveau tournoi Clash Royale et avantage Fortnite

Après un discours qui a inspiré toute une génération, le moment de vérité arrive. Il est temps de concourir et de découvrir quelle équipe va gagner. Cette fois, avec un Concours centré sur Clash Royale. Carlota est sûr que les joueurs ont déjà une bonne base pour concourir, mais quelle équipe peut faire la différence?

Bien sûr, non seulement nous avons une compétition de jeux mobiles géniale, mais nos espoirs ont également trouvé un moment pour pouvoir surmonter les défis de Fortnite Benefit. Après tout, ils savourent cette émission en direct où ils peuvent jouer contre leurs abonnés et ils ont hâte d’y arriver.

Connaître son idole: appel vidéo avec Dj Mario

Après la compétition, l’un des moments les plus attendus est arrivé, l’appel de l’un des youtubeurs du moment. DJ Mario a eu un moment pour pouvoir discuter avec certains de ses plus grands followers et, comme les candidats l’ont bien démontré, ils suivent de très près les étapes de ce créateur de contenu.

La meilleure chose à propos de cet appel est que ça a été vraiment intéressant. Leur donner des conseils, leur donner des idées pour leurs canaux et surtout les encourager à ne pas abandonner. En fait, ils le savent, ils ont maintenant une excellente opportunité de jouer et ils ne peuvent pas abandonner avant la fin de la course.

Classement mis à jour et derniers streams du jour

Après un appel intéressant et chargé de données, il est temps de découvrir qui est l’équipe gagnante. La concurrence est vraiment serrée et c’est qu’après avoir réussi à faire tourner les tableaux de bord, L’équipe Willyrex remporte la victoire, suivi de près par Team Rubius et enfin Team Grefg.

Mais l’émotion est toujours très présente à l’Académie et nos candidats doivent se préparer à toutes sortes de surprises. Par conséquent, en disant au revoir en ce nouveau jour, nous avons comme derniers streamings à Stark, Eka et Silsil.