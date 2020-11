Il reste très peu à faire aux candidats défendre votre équipe dans le grand tournoi. Bien sûr, cela ne les empêche pas d’être très attentifs à donner le meilleur d’eux-mêmes cette semaine puisque, meilleure est leur position, plus ils garantissent la victoire et, surtout, restent dans l’Académie. Avec un objectif aussi marqué, voyons comment cela a été nouveau jour pour les espoirs de la Top Gamers Academy.

Cours d’interprétation avec Gemma Manzanero

L’une des grandes attractions de la classe de Gemma Manzanero est que nos candidats ne savent jamais quel sera leur nouveau test. Si d’une part ils doivent apprendre les secrets des jeux vidéo, dans des classes comme celles d’aujourd’hui, ils doivent chercher faites ressortir votre côté le plus créatif. Et, bien sûr, amener leurs pairs à les comprendre.

Ceci, bien sûr, garantit que le cours est vraiment amusant car il en résulte toutes sortes de moments inattendus. En fait, il y a ceux qui ne se comprennent même pas lorsqu’ils jouent leur personnage. Mais ce que nous constatons, c’est une énorme amélioration au fil des semaines. Un bon point qui vous aidera à éditer et à créer un excellent contenu.

Carlota retourne à l’Académie pour un cours Clash Royale

Le moment est venu pour nos candidats de continuer à apprendre grands jeux dans Clash Royale. Pour ce faire, il n’y a pas de meilleur professeur que Carlota de Solís, qui non seulement les encourage, mais leur expose même les erreurs qu’ils font pour qu’ils sachent comment les corriger et comment obtenir une pièce qui emmène leur rival sur la corde raide.

Bien sûr, comme les aspirants ils mettent leurs compétences à l’épreuve Avec les jeux en classe, cela n’empêchait pas le prochain professeur de fournir des informations sur les jeux. Après tout, votre grande mission à l’Académie est de faire d’eux les meilleurs joueurs possibles.

Clash Royale Bracket et classe Fortnite avec Suja

Il est maintenant temps de décider de l’ordre de compétition pour le tournoi cet après-midi. Les candidats sont prêts, bien que les nerfs soient à la surface. Mais le meilleur reste à venir car, après la décision des équipes, vient le moment de vérité avec la classe de Suja.

Il ne reste plus grand-chose à enseigner à ce professeur au-delà de continuer à peaufiner ses techniques et de leur montrer l’importance du fair-play. Mais oui, Suja n’a pas manqué l’occasion de vous dire que est vraiment fier d’eux. Tant pour l’amélioration que pour les progrès qu’ils continuent de faire jour après jour.

Un appel vidéo très spécial: Kolderiu parlant

L’un des grands créateurs de contenu FIFA de YouTube était présent à l’Académie lors d’un appel vidéo surprise pour les candidats. Kolderiu a commencé à jouer à FIFA à 8 ans Et après avoir commencé sur YouTube, il est devenu un joueur professionnel, visant à ce que les gens voient comment il jouait, et cela s’est certainement bien passé.

C’est l’un des exemples clairs que les enseignants donnent toujours aux élèves, comment avec l’effort ils peuvent devenir grands dans le monde des jeux vidéo. Et si vous suivez de près les conseils de Kolderiu, vous trouverez peut-être de nombreuses façons d’aller de l’avant de manière positive.

Tournoi Clash Royale et concours de profit Fortnite

Nous sommes dans le moment le plus important de cette nouveau jour à l’académie. Les concurrents doivent démontrer ce qu’ils ont appris dans les leçons de Carlota, en réalisant les pièces les plus meurtrières ou même en cherchant le meilleur moyen de les éviter. Pourront-ils surmonter ce nouveau défi?

L’amélioration lorsqu’il s’agit de combiner le deck et de mener des attaques et des défenses est plus qu’évidente. Par conséquent, les matchs sont serrés, avec des experts comme Oliv Liv qui se démarquent avec une grande force et avec des recrues comme Stark en tête.

Mais il y a une deuxième partie et c’est que nos candidats doivent changer de mobile pour que la commande domine dans Fortnite. Le moment est venu de concourir et de remporter des victoires pour Avantage Fortnite, ce qui leur donnera l’opportunité de gagner une heure supplémentaire de streaming pour jouer avec leurs followers.

Mise à jour des classements et streamings de la nuit

Il est maintenant temps de découvrir qui a été l’équipe gagnante de ce nouveau tournoi à l’Académie. Le résultat a été assez proche et les scores ne varient pas trop, mais nous avons rencontré un changement très inattendu dans le classementg. Alors que l’équipe de Rubius reste à la première place, l’équipe Grefg parvient à atteindre la position de numéro 2 et, finalement, l’équipe Willyrex reste en dernière position.

Bien sûr, cela ne signifie pas que le vainqueur a déjà été décidé, mais plutôt que c’est une première étape pour ce qui est à venir samedi. L’équipe Grefg peut-elle être la gagnante cette semaine? Il reste très peu de réponses à cette question même si, pour le moment, dire au revoir à la nuit que nous avons directement Onlycopyat, Stark et Bruce Wayneiv.