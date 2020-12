Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Ce matin, une autre édition de la Nintendo Indie World Showcase a eu lieu. Comme vous le savez, il s’agit d’une émission organisée par Nintendo visant à montrer les projets indépendants qui arriveront sur Switch dans les mois à venir.

Si vous n’avez pas pu voir la présentation, vous serez heureux de savoir que nous avons ici un résumé des annonces les plus importantes qui y ont été faites.

Spelunky et Spelunky 2 arrivent sur Nintendo Switch

Nintendo a décidé de lancer l’événement avec une bombe: Spelunky et Spelunky 2, les indies acclamés de Derek Yu, sont en route pour Nintendo Switch. Ce sont des ports qui porteront l’expérience telle que nous la connaissions sur les consoles PlayStation et sur PC.

Spelunky et Spelunky 2 arriveront sur Nintendo Switch au cours de l’été 2021.

Peluches Fisti

C’est un projet dans lequel nous verrons ce que font les chats lorsque leurs propriétaires sont absents. La réponse de Fisti Fluffs est qu’ils font des matchs amusants et difficiles qui laissent la maison dans le chaos.

Fisti Fluffs arrivera sur Nintendo Switch début 2021.

Très très valet

Vous garez-vous bien? Ensuite, vous serez intéressé à essayer Very Very Valet. Il s’agit d’un jeu de style festif dans lequel vous devrez garer différentes voitures dans des endroits pleins de dangers. Comme vous pouvez l’imaginer, il est conçu pour être une expérience pleine de chaos et de rires.

Very Very Valet arrivera en exclusivité temporaire sur Switch au début de 2021.

Tunche

En Amérique latine, il y a aussi le développement de jeux vidéo. Cela a été clairement indiqué par l’équipe de développement de Tunche. C’est un beat em’up avec des graphismes faits à la main développé par une équipe du Pérou. Vous y découvrirez la forêt amazonienne à la recherche d’une créature légendaire.

Tunche arrivera pour la première fois sur Nintendo Switch en mars 2021.

Cyber-ombre

Cyber-Shadow, la nouvelle version distribuée par Yach Club Games, a déjà une date de sortie. Ce jeu sera disponible le 26 janvier 2021. Il est à noter qu’il sera compatible avec l’amiibo Shovel Knight.

Au cas où vous ne vous en souviendriez pas, Cyber-Shadow est un jeu de style rétro qui rappelle beaucoup Ninja Gaiden, mais avec plus d’action et des mécanismes raffinés et sophistiqués.

Calicot

Une expérience de simulation communautaire dans laquelle votre mission sera de reconstruire le café pour chats dans une petite ville. Ainsi, petit à petit, vous décorerez le lieu et en ferez un lieu où tout le monde voudra être. Sur votre chemin, vous explorerez des endroits avec de beaux paysages et vous vivrez avec différents types d’animaux.

Calico arrive sur Nintendo Switch avant la fin de la journée

Alba: une aventure faunique

ustwogames, le studio que nous a offert Monument Valley, veut nous surprendre avec une nouvelle aventure. C’est Alba: A Wildlife Adventure, un titre qui nous amènera à explorer une ville méditerranéenne avec une fille qui est prête à unir la communauté afin de sauver la faune et le reste de l’île.

Alba: A Wildlife Adventure arrive sur Nintendo Switch au cours de l’été 2021.

Gnosie

L’Indie World Showcase avait également de la place pour de petits projets de niche. L’un d’eux était Gnosia, un jeu qui a été très apprécié au Japon et qui sera localisé en tant que version pour Switch. Cette version arrivera début 2021.

Mais qu’est-ce que la Gnosie? Il s’agit d’un roman visuel développé par Petit Depotto, un studio indépendant japonais, qui cherche à transformer le genre auquel appartiennent Among Us et Werewofl en une expérience narrative. Il est à noter que chaque partie dure entre 5 et 15 minutes et qu’ils promettent qu’il n’y aura jamais 2 cycles égaux. Vous devez également vous attendre à des éléments de RPG et à des combats de boss entièrement verbaux.

Bon jeu

À la fin de l’Indie World Showcase, les choses sont devenues un peu sombres. Ce qui se passe, c’est que c’était la révélation de Happy Game, une expérience d’horreur dans laquelle nous explorerons les cauchemars d’un garçon. Pour ce faire, nous devrons survivre aux dangers, résoudre des énigmes et d’autres problèmes.

Happy Game arrive sur Nintendo Switch en 2021.

Super Meat Boy pour toujours

Voulez-vous une plateforme pleine d’action et de défis? Vous serez heureux d’apprendre que Super Meat Boy Forever est en route vers Nintendo Switch en tant que console temporaire exclusive. Le mieux, c’est qu’il arrivera très prochainement, puisqu’il sera disponible à partir du 23 décembre.

Meule

Capybara Games est de retour avec une version caricaturale et divertissante. C’est Grindstone, un jeu avec plus de 200 niveaux dans lequel vous devrez résoudre des énigmes pour éliminer les ennemis. Grindstone sera disponible sur Nintendo Switch avant la fin de la journée.

Parmi nous arrive sur Nintendo Switch

Pour conclure le Nintendo Indie Showcase, il a été révélé que Among Us, le populaire jeu mobile et PC, est en route vers Nintendo Switch. C’est vrai, vous aurez bientôt une chance de trahir vos amis ou de les convaincre que vous n’êtes pas l’imposteur.

Parmi nous arrive sur Nintendo Switch avant la fin de la journée.

Qu’avez-vous pensé du Nintendo Indie Showcase? Parmi les jeux présentés, lesquels prévoyez-vous de jouer? Dites le nous dans les commentaires.

