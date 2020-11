Chaque fois qu’il y en a moins pour le premier spectacle de talents du jeu vidéo au monde arriver à une fin. Nous sommes dans la dernière ligne droite, l’un des points où les candidats doivent continuer à tout donner pour concourir et atteindre le sommet, pour attirer l’attention des équipes eSports qui ont hâte de les accueillir dans leurs rangs. Et pour cela, ils doivent tout donner dans le tournoi d’aujourd’hui.

Cours d’histoire avec Gemma Manzanero

Les candidats ne perdent pas leurs bonnes habitudes et commencent donc leur journée avec un nouveau cours de Gemma Manzanero pour apprendre un peu plus sur l’histoire des jeux vidéo. Bien sûr, il n’a pas hésité à commencer le cours en se souvenant de ces candidats qui sont restés sur la route et auxquels, sans aucun doute, il a une grande affection.

Mais en récupérant le fil de la classe, il est temps de se rapprocher des consoles les plus actuelles. Avec un examen plus que général, Gemma a parlé de les consoles arrivées en 2000. Et, sans aucun doute, certaines des plateformes que les joueurs connaissent le mieux aujourd’hui.

Appel vidéo externe

Bien sûr, les surprises continuent à venir à l’Académie et, cette fois, nous avons l’incroyable présence d’Outconsumer. Cela semble non seulement en savoir un peu plus sur eux et même les encourager tout au long de cette dure semaine, mais il est très présent pour les aider avec NBA 2K21.

Personne de mieux que lui pour pouvoir leur donner les conseils nécessaires pour devenir le meilleur dans ce jeu. Surtout, maintenant que ce sera l’un des titres qui peut vous aider à obtenir plus de points pour votre équipe et, ainsi, continuer à progresser dans le classement.

Compétition NBA 2K21

Après avoir présenté ce jeu incroyable il y a quelques jours à peine, nos espoirs ont déjà hâte d’aller plus loin avec le titre 2K. Surtout maintenant que tu sais apprendre et s’améliorer dans ce travail Cela peut être un petit avantage pour votre équipe, quelque chose de nécessaire pour atteindre le gala de dimanche étant les gagnants.

Donc avec les conseils fournis par Outconsumer et RafaEn plus des heures qu’ils se sont exercées, ils n’hésitent pas à concourir. Et on peut prévoir que c’est plus que combattu puisque les candidats, désireux de rester au top, n’hésitent pas à réaliser des tirs spectaculaires pour gagner une plus grande base de score.

Classe Fortnite avec Suja

Maintenant que le concours est beaucoup plus personnel, les candidats doivent profiter au maximum des cours avec leurs professeurs et bien sûr essayer d’obtenir ces derniers conseils qui aidez-les à polir certains points. L’arrivée de Suja a donc été très bien accueillie, non seulement pour sa compagnie, mais pour sa grande manière d’enseigner.

Mapxmen, Tolosa et Stark n’ont donc pas hésité à se présenter pour demander, observer leurs échecs dans les jeux et, bien sûr, demander des conseils pour s’améliorer. Maintenant, ils sont dans un point beaucoup plus direct qui leur fait voir comment sera la vraie compétition dans l’eSport. Et tous les trois sont prêts à relever ce grand défi.

Nouveau tournoi de qualification: Fortnite, Clash Royale et Gran Turismo

Le moment est venu et les candidats sont prêts pour le concours. D’une part, nous rencontrons Alba, Irene et Toni Cortés qui seront les premier à concourir dans Clash Royale, le jeu mobile à succès dont ils ont appris tous les secrets grâce à Carlota de Solís.

Bien sûr, Fortnite est également très présent, où Mapxmen, Tolosa et Stark s’affronteront pour être en tête du classement et, bien sûr, obtenir la victoire de leur équipe. Enfin, nous trouvons Gran Turismo, où Zeepos, Eka et Nik se chargeront de faire un pas pour éviter de perdre la ligne d’arrivée.

Mise à jour des classements et des flux

Après une compétition plus que serrée, le moment est venu de savoir quelle équipe a remporté la victoire aujourd’hui. La compétition devient de plus en plus excitante et certains joueurs ressentent déjà l’excitation du tournoi de samedi. Mais, au moins pour le moment, les requins citron continuent à occuper la première place.

📊 ACTUALIZACIÓN del RANKING del TORNEO @kitkatspain BREAK LEAGUE 📊 #TopGamers25NOV 🥇 LEMON SHARKS 🍋🦈 con 130 puntos

🥈 TOPO-RATONES 🐁🐭 con 120 puntos

🥉 CALVALLEROS 👨‍🦲🛡️ con 110 puntos pic.twitter.com/cKvkPDk9tL — Top Gamers Academy (@TopGamersA) November 25, 2020

Bien sûr, ceux-ci sont très proches des souris taupes et, enfin, des Calvalleros. Qui sera le grand gagnant? Il y a des doutes dans l’air mais, en attendant, on se dit au revoir avec le streamings d’Eka, Alba Vicius et Toni Cortés.