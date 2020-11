Le premier spectacle de talents du jeu vidéo est se prépare à atteindre sa grande finale. Nous avons déjà les neuf prétendants qui s’affrontent pour atteindre le sommet et qui, bien sûr, travailleront dur avec leurs coéquipiers pour ne pas perdre un seul match et obtenir le plus de points possible pour remporter la victoire. Mais, comment portez-vous ce début de semaine avec autant d’absences?

Des habitudes saines avec Marta

L’un des aspects les plus importants pour pouvoir rester en bonne santé est, sans aucun doute, de suivre une bonne alimentation. Grâce à cela, vous pouvez atteindre des performances adéquates. Non seulement lorsqu’il s’agit d’effectuer des tâches, mais même lorsqu’il s’agit de faire face à chaque nouveau jour.

Marta Ausiro est la meilleure enseignante que les candidats peuvent avoir pour comprendre l’importance d’une bonne alimentation. Après tout, ils doivent suivre de bonnes habitudes d’habitudes saines non seulement pour pouvoir faire face à chaque nouveau défi, mais même pour pouvoir le surmonter avec le meilleur humour possible.

Formation psychologique avec Iván Bonilla

L’un des enseignants dont nos candidats ont le plus besoin actuellement est Iván Bonilla. C’est le meilleur support pour les candidats grâce à sa formation psychologique et c’est qu’avec de petites lignes directrices, des entretiens et en essayant de les faire parler, il parvient à retrouver la bonne humeur des candidats.

Bien sûr, ils doivent continuer à faire face à de nouveaux défis, ils doivent continuer à surmonter tous les obstacles qui se présentent. Pour cette raison, ils ne peuvent pas se décourager et, bien qu’ils aient dû se séparer de collègues qui étaient là depuis le début, il ne veut pas que je les oublie, mais il ne veut pas qu’ils se concentrent uniquement là-dessus car la finale est très proche.

La classe NBA 2K21 dans les moindres détails

Un des jeux du moment vient avec le nom NBA 2K21, un titre qui encourage les joueurs à devenir leur basketteur préféré et, bien sûr, à créer l’équipe de leurs rêves. Bien sûr, ce titre comporte une série de configurations qui présentent une autre difficulté.

Par chance, de NBA 2K Espagne, ils nous ont appris toutes les astuces afin d’apprendre à configurer nos lecteurs. Un moyen idéal de créer l’équipe la plus puissante et, bien sûr, d’avoir les meilleurs joueurs. Comment allez-vous configurer votre équipe à partir de maintenant?

Appel vidéo Willyrex

Les Topo-souris donnent tout pour pouvoir atteindre la grande finale. Par conséquent, avec trois grands joueurs dans l’équipe, Willyrex ne manque pas l’occasion de parler avec eux. Non seulement il cherche des stratégies pour l’équipe ou leur dit les points sur lesquels ils devraient être clairs, mais il cherche même à connaître leurs sentiments après le gala et même à leur montrer ses propres sentiments.

Il se sent très fier de l’équipe qu’il a actuellement, sans se soucier de la façon dont ils ont été tout au long de ces mois parce que, sans aucun doute, il a vu la grande amélioration qu’ils ont eue jusqu’à présent. Vous avez donc l’une des équipes les plus fortes et vous savez que vous pouvez avoir la victoire entre vos mains.

Petite surprise et cours de montage vidéo avec Víctor Ordaz

Sans surprise, nos candidats ont encore de gros défis à relever au sein de l’Académie. Parmi eux se trouve le besoin de continuer à tout donner Eh bien, tout au long de cette semaine, les équipes eSports seront très attentives aux mouvements de nos candidats, pouvant ainsi obtenir un poste dans l’un d’entre eux pour continuer à avancer dans leur rêve d’atteindre le sommet de l’eSport.

Mais maintenant ils ne peuvent pas se perdre ils ne peuvent pas perdre de vue leur objectif. Par conséquent, les candidats doivent retourner en cours, cette fois pour continuer à apprendre les secrets du montage vidéo avec Víctor Ordaz. Sans aucun doute, nous sommes face à un enseignant qui sait tout expliquer point par point et n’hésite pas à continuer à avancer avec eux pour que, lorsqu’ils sortent, ils soient capables de créer des vidéos étonnantes.

Bien entendu, le résultat de leurs cours a été très présent dans chacune des vidéos que, à ce jour, les candidats ont présentées. Et cela, bien sûr, ils devront présenter une semaine de plus pour continuer à ajouter de grands points à leur équipe. Qui parviendra à devenir le meilleur créateur de contenu?

Cours Gran Turismo avec Lucas Ordóñez

Étaient très proche de la fin du programme, et pourtant Lucas a encore beaucoup à leur apprendre sur Gran Turismo. Après tout, c’est l’un des jeux de l’Académie pour la compétition, il veut donc peaufiner ces derniers détails qui les séparent des meilleurs temps.

Avec eux, il a passé en revue certains des détails vus dans le tournoi, cherchant à signaler les petites erreurs, celles qu’ils oublient peut-être et cela, évidemment ils sont présents. Tourner la courbe en retard, ne pas prendre le virage à droite … Lucas est l’un des meilleurs professeurs à savoir vous guider sur cette nouvelle voie.

Appel vidéo Grefg et RFEF

Avec une semaine aussi importante présente à l’Académie, Grefg ne manque pas l’occasion de discuter avec ses Calvalleros. Par conséquent, il n’a pas hésité enregistrer l’un des derniers appels de la journée pour que je puisse leur parler. Bien sûr, revoyez avec eux les petits problèmes auxquels ils seront confrontés.

Dans l’ensemble, en équipe, ils étaient très forts pour être bons à chacun des matchs, mais maintenant qu’un joueur n’aura plus qu’à se consacrer à un seul jeu, il ne le voit pas comme un avantage. Par conséquent, il insiste sur l’importance de s’entraîner et d’essayer d’amener son équipe au sommet.

Mais ce n’était pas le seul appel important que les aspirants attendaient, plutôt la Fédération royale espagnole de football (RFEF) a également eu un moment pour appeler les candidats. Ils ont présenté le grand projet qu’ils ont dans l’eSport et nous avons pu rencontrer certains des meilleurs joueurs de l’équipe.

Jeu Fortnite avec Play Therapy

Vient maintenant le moment de rejeter le programme avec un moment très spécial pour les candidats. De la Top Gamers Academy et avec l’aide de Juegaterapia, ont organisé un jeu pour les candidats afin de rivaliser avec des enfants hospitalisés pour leur offrir un moment de plaisir et, bien sûr, plein d’émotion.

Le jeu nous a laissé avec plusieurs moments de grande émotion et petits moments de plaisir. Mais bien sûr, ce n’est que la fin d’une journée pleine de grands changements pour les espoirs de l’Académie.