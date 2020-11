Nous nous rapprochons du programme, de la Meilleure équipe gagnante de la Gamers Academy. Et nos candidats le savent. Par conséquent, il est temps de voir comment ils donnent tout pour rester aux premières places avec le premier tournoi de la semaine. Un tournoi qui, bien sûr, sert d’échauffement pour ce qui est à venir arriver ce samedi.

Ils commencent la journée avec Fitness

Nos candidats doivent commencer fort et, bien que Mapxmen n’est pas à son meilleur et est absent pour l’instant, les candidats à l’Académie doivent commencer par les cours de Sara Carmona. L’enseignant sait comment les activer et, par conséquent, avant qu’ils ne gagnent le petit-déjeuner, ils doivent passer par le cours de fitness.

Il est vraiment important qu’en tant que joueurs, maintenir une activité physique adéquate. Après tout, ils sont de nombreuses heures assis devant l’ordinateur, ils doivent donc gagner en force dans leur dos pour éviter les mauvaises postures qui peuvent garantir une grande douleur et gêner la session de jeu.

Cours Gran Turismo avec Lucas Ordóñez

Bien sûr, après avoir transpiré et bien manger, il est temps de mettre vos compétences à l’épreuve avec la classe Gran Turismo. Pour cela, Lucas a les points pour leur donner la classe, en plus d’encourager les candidats au retour de son partenaire. Un retour très attendu qui garantit que l’équipe Willyrex a à nouveau tous ses membres.

Bien sûr, reprendre des forces, ensemble, ils profitent de la classe Gran Turismo, où Lucas leur montre la nouvelle piste sur laquelle ils devront concourir et qui est sans aucun doute une combinaison de tous les points qu’il leur a expliqué à ce jour. Par conséquent, ils doivent se concentrer et trouver ce terrain d’entente pour surmonter les défis.

Suja arrive à l’Académie avec sa classe Fortnite

Avant de commencer sa classe, l’enseignant demande comment est-ce d’être sans vos compagnons. Après tout, certains d’entre eux sont ensemble depuis le début du spectacle et l’amour était bien présent. Pourtant, même si cela devient difficile pour eux, cela ne signifie pas qu’ils peuvent se détendre, mais Suja apporte de l’action car ils doivent être prêts pour le tournoi.

Comme prévu, Suja revient avec eux sur ce qu’elle a vu dans le tournoi, demande à s’améliorer, à polir et surtout à se concentrer. Vous ne pouvez pas vous inquiéter autant de ce qui se passe dans votre environnement et vous pouvez vous inquiéter davantage de ce qui est à venir. Ils doivent donc être prêts à surmonter tous les obstacles présents dans le jeu.

Appel vidéo Grefg

L’appel de Grefg a été l’un des moments les plus attendus de l’Académie. Le chef des Calvalleros est prêt à demander et à savoir Comment vont les candidats? Mais surtout, trouvez un moment pour demander à Mapxmen comment il fait son retour. Après tout, il a été absent de l’Académie pendant une journée entière.

De son côté, il a également cherché un moment privé avec Onlycopycat. Après ce qui s’est passé lors du gala, elle veut savoir comment elle va, comment elle va et, surtout, comment se passe cette première semaine pour elle. Ils sont conscients que l’Académie ne fonctionne plus comme elle le faisait au début et qu’il y a de grands changements à venir.

Bien sûr, Grefg a toujours de la place pour les blagues. Par respect, il a essayé de maintenir une bonne ambiance et que tout soit maintenu en équilibre au sein de l’Académie. Coexistence, travail d’équipe … Ce sont des éléments importants que nos candidats ne peuvent pas perdre de vue.

Premier tournoi de la semaine: Fortnite

L’émotion commence et il est temps de vivre le grand défi avec lui premier tournoi Fortnite de la semaine. En perdant des joueurs importants dans la bataille royale, les équipes doivent tout donner pour continuer à maintenir une bonne position dans le jeu. Et, surtout, montrer que l’amélioration est constante.

Ça oui, Personne ne retire ce que l’on peut voir dans la compétition comme Mapxmen, même n’étant pas à son meilleur, parvient à rester et même à se battre pour cette première place. Prouver à tout moment qu’il est l’un des joueurs les plus compétitifs et prêt à remporter la victoire.

Classement et mise à jour en continu

Il est maintenant temps de connaître les résultats de ce premier tournoi Fortnite de la semaine. La tension est dans l’air et il y a des joueurs qui ne veulent pas céder. Mais, les résultats se sont terminés par un match nul entre l’équipe Grefg et Willyrex avec 43 points tandis que l’équipe Rubius est à la dernière place avec 34 points.

Bien entendu, cela ne signifie pas que le concours est terminé ou que les positions sont déjà décidées. Ils ont encore une belle compétition devant eux et beaucoup à améliorer. Mais oui, nous disons au revoir à cette belle journée avec le direct de Oliv Liv, Nik et Irene Fields, qui n’ont pas hésité à bavarder et à chercher à se vider les esprits jusqu’à un nouveau jour de compétition.