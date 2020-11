L’un des points les plus intéressants de Top Gamers Academy c’est ainsi que nos candidats trouvent toujours de nouveaux défis pour pouvoir se dépasser. L’intention est d’arriver au sommet, de chercher à ce qu’aucun défi ne puisse les surmonter et, par conséquent, nous voyons toujours cette intention d’amélioration constante. Mais comment s’est passée cette nouvelle journée pour les concurrents? Il est temps de revoir ce jeudi 19 novembre.

Classe Clash Royale avec Carlota

Après le concours de Clash Royale de la veille, Carlota revient pour passer en revue certains des points avec eux. Après tout, vous avez vu des erreurs qu’il faut polir, mais surtout de mauvaises tendances qu’il faut corriger. Il n’hésite donc pas à dissiper ses doutes, à essayer de leur tendre la main et à voir qu’ils peuvent se préparer pour le tournoi de samedi.

Bien sûr, nos candidats montrent également une petite partie de leur fardeau, de leur inquiétude. Ils savent qu’il en reste de moins en moins, ils sont prêts pour la grande compétition. Mais rien ne les empêche de vouloir continuer à tout donner et éviter, autant que possible, de devoir quitter l’Académie.

Cours d’interprétation avec Gemma Manzanero

En plus d’être un enseignant spectaculaire de Histoire du jeu vidéo, Gemma est capable de faire ressortir le côté le plus créatif et le plus amusant des candidats. Par conséquent, nous avons devant nous la possibilité de voir l’une des classes qui a mis en évidence le lien possible qui existe entre les joueurs. Tout en se laissant emporter par leurs propres intuitions.

Ainsi, en tant que couple, vous devriez être capable de vous connecter nez à nez pendant qu’un partenaire a les yeux bandés. Pour cette raison, ses coéquipiers le guident et, bien que dans certains cas il ait terminé victorieux la première fois, dans d’autres, ils ont dû passer un peu plus de temps. Bien sûr, personne ne nie que sourit ont été bien présents.

Classe Fortnite avec l’unique Suja

Suja est l’une des enseignantes qui parvient le plus à appeler les candidats pour se lancer et chercher à s’améliorer. Il est donc retourné à l’Académie avec l’intention de faire d’eux les meilleurs de Fortnite. Surtout pour qu’ils puissent tout donner en tournois et encore plus dans Fortnite Profit, où bien sûr tout le monde est en concurrence pour obtenir le temps de diffusion.

Lors de sa visite il n’hésite pas à les conseiller, à les guider pour un style de jeu équitable et, surtout équilibré. Et est-ce que notre professeur est prêt à en faire les meilleurs joueurs de bataille royale, bien que ce processus puisse être quelque peu complexe. Mais nous avons déjà vu de grands résultats de ses classes, comme dans le cas de Ruby, qui en ne sachant pas jouer, est devenue l’une des meilleures.

Visite rythmée: Eva Barreiro

Le rythme est également garanti à l’Académie et c’est celui de nos aspirantes, Eva Barreiro, connue de beaucoup pour son interprétation de l’un des thèmes de League of Legends en espagnol. Cela a été animé et même disposé à participer à l’Académie, ce serait donc sans aucun doute une bonne proposition pour une deuxième édition.

Ce que nous savons, c’est que nos candidats ont apprécié la visite depuis les bonnes vibrations et la bonne musique n’ont pas manqué. Après tout, cet artiste est spectaculaire de toutes les manières possibles. Et cela nous a laissé sans voix lorsqu’il s’agit de traiter avec les candidats et de montrer leur grand art en direct.

Tournoi Gran Turismo et avantage Fortnite

Bien sûr, après une visite qui est reparti avec les esprits avec style, il est temps pour les candidats de profiter du concours. Le moment est donc venu pour nos concurrents de prendre le volant et de ne pas hésiter à concourir pour atteindre la ligne d’arrivée le plus rapidement possible.

Bien sûr, nous avons non seulement une compétition Gran Turismo qui continuera à marquer des points pour l’équipe, mais nous avons également l’occasion de profiter un tournoi Fortnite Profit. En cela, nos candidats ont cherché à donner les pièces les plus spectaculaires et ils sont impatients d’obtenir leur heure de streaming supplémentaire.

Mise à jour des classements et streamings de la nuit

Bien sûr, le concours Gran Turismo nous a laissé un très bon goût dans la bouche. Et nous avons des gagnants clairs dans les différentes équipes. En réalité, Souris taupes ils restent fixes en première position tandis que les Calvalleros sont en deuxième position et, finalement, les requins citron restent en troisième position.

La compétition est toujours très présente et ils sont prêts à atteindre le sommet. Bien sûr, le moment est venu pour Eka, Alba Vicius et Pepelu se démarquer avec leurs flux nocturnes. Une proposition vraiment intéressante qui garantira que les candidats pourront contacter leurs followers.