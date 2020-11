Cette version d’essai sera jouable sur PC. Le jeu complet n’a pas de date de sortie.

L’année dernière, Studios Cyanure a annoncé Blood Bowl III: une nouvelle adaptation du jeu de société se déroulant dans l’univers Warhammer Fantasy, qui apportera avec elle les changements appliqués aux dernières éditions de celui-ci. Après avoir signalé un retard qui reporte les plans de l’équipe à 2021, au moins maintenant, il y a de bonnes nouvelles pour les fans les plus impatients.

Le code sera attribué pour la précommande de Blood Bowl: Second Season Edition “Précommandez Blood Bowl: Second Season Edition, et Games Workshop vous enverra un code Steam pour entrer dans le bêta fermée of Blood Bowl 3 dès qu’il ouvre ses portes début 2021 »rapportent ses managers sur le blog Warhammer, où vous pouvez également voir de nouvelles images du jeu vidéo.

“L’équipe de conception de Blood Bowl a travaillé en étroite collaboration avec Cyanide Studios et Nacon sur ce jeu et ça a l’air génial!” lit la même entrée. “Non seulement avoir mis à jour les règles complètement pour rattraper le jeu de société, mais les équipes de la noblesse impériale et des orcs noirs, depuis la boîte d’introduction, seront jouables dès le début. “

En d’autres termes, ce sera une expérience plus respectueuse avec l’original, permettant aux fans de personnaliser l’équipement et les détails de leurs athlètes fantaisistes comme s’il s’agissait de véritables miniatures. Quoi qu’il en soit, Blood Bowl 3 n’a toujours pas de date de sortie: nous savons seulement qu’il sera disponible dans le courant de 2021, du moins sur PC.

