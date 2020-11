Je vous souhaite à nouveau la bienvenue dans cet espace dans lequel on parle des titres «vieux mais beau». A cette occasion nous revenons dans l’univers portable de Nintendo pour reprendre notre voyage à travers une trilogie qui a marqué le Game Boy: Super Mario Land. Au cours des semaines précédentes, je vous ai parlé de la première partie, qui, bien que brève, est très drôle et nous a surpris avec quelques scènes qui sortent du moule de la plate-forme du plombier, qui représentent 2 des moments les plus mémorables du jeu.

Super Mario Land 2-6 Golden Coins commence là où la première partie s’est terminée. Alors que Mario faisait son truc à Sarasaland, Wario, qui a fait ses débuts dans ce titre, a repris son île et son château. L’objectif du jeu est de récupérer les 6 pièces d’or avec lesquelles l’accès au château est ouvert pour vaincre Wario et tout ramener à la normale. Il est curieux que qui dans ce cas est l’antagoniste, soit devenu le protagoniste de la troisième partie. Je suppose que la décision a été prise en fonction de la popularité du personnage particulier. Curieusement, le nom Wario vient non seulement du changement d’une lettre de l’original, mais c’est un mot composé du mot japonais “warui” qui signifie “mauvais” et du nom de Mario. Donc, littéralement, c’est le mauvais Mario.

Au moment où Super Mario Land 2-6 Golden Coins (1992) est apparu, nous avions déjà Super Mario Bros.3 et Super Mario World dans nos sacs, donc la barre était haute. Il n’était pas surprenant que cette suite ait pris des éléments de ses prédécesseurs pour façonner l’une des meilleures aventures portables de Mario. Il bat la première partie à tous points de vue. En plus des graphismes et de la musique, il y a une grande amélioration de la mobilité du personnage, qui est très similaire à celle du premier opus de Super Nintendo. Il y a encore des problèmes avec la physique des sauts, mais rien ne vous empêche d’avancer et de profiter du jeu. En cours de route, vous pouvez obtenir un grand nombre de vies, soit en collectant des cœurs, soit en les remportant dans un mini-jeu. C’est vrai, il y a 3 mini-jeux et bien qu’ils soient très simples, ils aident à obtenir des power-ups. En parlant de power-ups, voici une carotte qui permet à Mario d’amortir sa chute ou de traverser plus facilement des gouffres. C’est quelque chose de similaire à ce qui peut être fait avec la queue dans Super Mario Bros. 3. Fait intéressant, il n’est pas possible de voler, ce à quoi nous nous sommes habitués dans les tranches précédentes.

Je suppose que Bugs Bunny a servi d’inspiration pour cela

Quant au développement, une fois de plus Miyamoto s’est assis sur le banc et Gunpei Yokoi est de nouveau monté sur le terrain en tant que producteur. Comme toujours, il a fait un excellent travail qui a représenté un énorme pas en avant dans la franchise; À tel point que Super Mario Land 2-6 Golden Coins s’est vendu à environ 11 millions d’exemplaires et est devenu l’un des titres les plus réussis de la Game Boy.

La variété des scénarios est quelque chose que nous avions déjà apprécié dans d’autres itérations de la saga, donc dans Super Mario Land 2-6 Golden Coins est présente et représente une réalisation exceptionnelle des développeurs. Chacune des 6 zones a un thème bien défini et bien défini, donc on ne s’ennuie jamais en conquérant les différents niveaux. La même chose se produit avec les chefs de chaque zone. Dans ce cas, il convient de mentionner que Tatanga, le dernier boss de la première partie, apparaît à nouveau comme l’ennemi à vaincre dans la zone spatiale. La carte est une représentation à l’échelle de celle de Super Mario World, bien qu’ici les niveaux n’aient pas de nom, seulement la zone à laquelle ils appartiennent.

Chaque lieu a son propre style

Dans la maison fantôme du quartier de Calabaza, j’ai été frappé par l’effet des lumières traversant la fenêtre et des lampes à huile encastrées dans le mur. C’est quelque chose de simple, mais cela fait beaucoup pour créer une bonne ambiance. J’ai trouvé la zone de Mario très ingénieuse alors que nous entreprenions d’explorer une version géante et mécanisée du plombier. J’ai aussi beaucoup aimé la Macro Zone, où Mario grandit petit et explore à la manière de Link in Minish Cap. Cela m’a également rappelé le monde 4 de Super Mario Bros.3, l’un des plus créatifs de toute la saga.

Puisque dans Super Mario World, l’un des défis les plus intéressants était de trouver toutes les sorties secrètes pour atteindre le très recherché numéro 96, dans Super Mario Land 2-6 Golden Coins, certains niveaux secrets étaient inclus que vous ne pouvez atteindre que si vous trouvez une porte. avec une étoile sur le dessus. J’ai aimé ce détail, car il a poussé la valeur de rejouabilité du titre plus loin et a suivi ce que nous avions récemment fait sur la Super Nintendo. Pour un jeu Game Boy, le level design est très avancé et cela montre qu’ils ont pris en compte tous les détails, en suivant les règles déjà établies dans la saga mais aussi en en inventant d’autres, notamment en termes d’environnements dans lesquels Mario se déroule. Je me demande ce qui se serait passé si, au lieu de le faire pour la Game Boy, ils l’avaient publié sous le nom de Super Mario World 2 pour la Super Nintendo. Ce serait sûrement un grand jeu, comme Yoshi’s Island l’était finalement, bien qu’avec un thème différent.

Jouer à Mario dans Mario

Où puis-je y jouer actuellement?

Cartouche Game Boy Nintendo 3DS (48,99 $ MXN)

Si vous n’avez pas eu l’occasion de jouer à Super Mario Land 2-6 Golden Coins, croyez-moi, vous passez à côté d’une expérience très agréable. Si vous avez joué aux premiers épisodes de NES et Super NES et que vous les avez appréciés, il en sera sûrement de même avec cet exposant du fabuleux catalogue Game Boy qui est composé d’un grand nombre de classiques.

Je suis très heureux que vous ayez atteint ce stade et je vous rappelle que je suis très intéressé à lire vos commentaires. Nous nous lirons dans le prochain #FridayRetro.