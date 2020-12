Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 14/12/2020 15h26

Comme vous le savez, Retro Studios travaille sur Metroid Prime 4. En dehors de ce détail et d’un logo, on ignore beaucoup de choses sur ce projet. Maintenant, de nouvelles informations ont été révélées aujourd’hui qui nous assurent que ce travail est toujours en cours et n’a pas été annulé.

Via son compte Twitter, Retro Studios a publié une nouvelle offre d’emploi. À cette occasion Ils recherchent du personnel pour s’occuper de l’intelligence artificielle des ennemis et des patrons, ainsi que la position pour la conception de niveau. Bien que cela révèle généralement plus d’informations sur le développement, cette fois, nous n’avons pas de nouveaux détails.

Nous recherchons un 𝗕𝗼𝘀𝘀 / 𝗔𝗜 𝗗𝗲𝘀𝗶𝗴𝗻𝗲𝗿 pour nous rejoindre dans notre voyage pour développer Metroid Prime 4! #GameJobs #GameDev #GameDevJobshttps: //t.co/NWVPLGel3E pic.twitter.com/T6Hexjia6s – Retro Studios (@RetroStudios) 14 décembre 2020

Rappelons que Metroid Prime 4 a été annoncé lors de l’E3 2017. Cependant, en 2018, il a été annoncé que Nintendo n’était pas satisfait du développement jusqu’à ce point, donc Le projet est passé entre les mains de Retro Studios, qui étaient en charge de Prime, Prime 2 et Prime 3. De cette façon, il semble qu’il y ait encore un long chemin à parcourir pour connaître quelque chose de spécifique sur ce titre.

Via: Studios rétro

