Comme toujours, je suis ravi de vous voir ici. Nous sommes arrivés à la fin de la première quinzaine de 2021 et il reste encore de nombreux jeux dont nous pouvons parler. Il y a quelque temps on parlait de la saga Mega Man 8 bits, mais maintenant on va passer aux terrains de la prochaine génération pour analyser un peu le passage du robot bleu dans la SNES. Chargez notre Mega Buster et commençons.

Une rénovation sur-mesure

Mega Man est l’une des sagas avec le plus d’itérations de l’industrie. Il a eu 6 apparitions sur le Nintendo Entertainment System et cette même ligne canonique a suivi sur les consoles ultérieures, et a maintenant 11 titres à son actif. Avec autant de livraisons sur la console précédente, il était logique de penser que le soi-disant Rockman au Japon serait revu dans son mode 16 bits.

Mega Man X est apparu en 1994 sur notre continent. De l’introduction, vous pouvez voir quelque chose de différent de ce qui a été vu dans ses 6 prédécesseurs. La musique est très entraînante et tout a l’air beaucoup plus coloré et avec une énergie qui n’a été vue dans aucun des titres précédents. La console était à son apogée, donc Capcom avait déjà mis la table pour nous donner une nouvelle version à la hauteur des exigences de l’époque. Garçon qu’il a fait.

Je ne sais pas par où commencer, car Mega Man X est sur ma liste de jeux d’île déserte. J’adore le sens de l’aventure que l’environnement et la musique me communiquent. La mobilité du personnage a également été grandement améliorée. Les animations sont beaucoup plus fluides et chaque plan donne l’impression de sortir de votre propre bras. Je me souviens que j’ai été très surpris la première fois que j’ai chargé le Mega Buster et l’ai tiré, soufflant l’ennemi qui à ce moment-là croisait mon chemin. Un détail qui a également attiré mon attention a été la grande foulée de Mega Man, car quand il marche, il peut pratiquement toucher ses talons avec sa main.

L’apparence et l’animation du personnage améliorées avec la nouvelle génération

En restant fidèle aux nouveaux mouvements, je suis également devenu immédiatement un fan du saut au mur, car cela donnait beaucoup de flexibilité aux niveaux et réduisait le degré de punition pour tomber dans un abîme. Maintenant, parfois, vous pouvez vous sauver si vous réagissez à temps et parvenez à saisir au dernier moment. Il convient également de noter l’inclusion d’améliorations de l’armure qui sont cachées dans différentes scènes, car elles rendent la mission beaucoup plus facile et les trouver est un bon défi, surtout si vous souhaitez obtenir le hadoken, qui est l’une des meilleures références personnelles de tout jeu vidéo. C’est aussi un plaisir de voir le Dr Light apparaître dans les capsules dans un style hologramme Star Wars et expliquer à Mega Man le fonctionnement de chaque mise à niveau.

Comme je l’ai déjà mentionné, la musique obtient un 10, mais il y a une mélodie particulière qui m’a conquise dès la première fois que je l’ai entendue: celle sur l’écran de mot de passe. Je peux l’écouter longtemps et je l’apprécie non seulement à cause de la qualité de la pièce en tant que telle, mais parce qu’elle me ramène toujours au milieu des années 90, quand un René avec de l’acné mais de grandes aspirations tenait une manette Super Nintendo devant votre téléviseur CRT jusqu’aux petites heures du matin.

Shoryuken métallique et nouveaux défis

Au début de 1995, nous avons pu profiter du deuxième volet de la série X. Dans ce cas, le héros est devenu connu comme un chasseur de non-conformistes, des robots conçus à l’origine comme des réploïdes ou des androïdes qui coexistent avec des êtres humains mais qui, pour une raison quelconque, sont ils ont quitté le huacal et sont devenus mauvais comme les matchs de football mexicains dans les premiers jours du tournoi.

Les graphismes, qui dans la première partie laissaient un très bon goût en bouche, ont été améliorés dans ce deuxième opus grâce à l’utilisation de la puce Cx4 de Capcom, avec laquelle des effets 3D impressionnants pouvaient être obtenus, ainsi que des changements d’échelle et de rotation. Ils en ont vraiment profité, car des moments très spéciaux pouvaient être atteints comme le combat avec Overdrive Ostrich, où le boss apparaît comme une ombre dans le plan arrière, puis avance et fait face à Mega Man. Cela m’a rappelé le fantôme de Ganondorf sortant du tableau à la fin du temple de la forêt à Ocarina of Time.

Parmi les Mavericks, 3 se distinguent dont la mission est d’achever le protagoniste: Serges, Agile et Violen. Les choses deviennent intéressantes lorsque ce trio propose à Mega Man différentes parties du corps de Zero (qui s’est sacrifié dans la première partie) s’il parvient à les vaincre. Ces 3 matchs représentent un défi supplémentaire qui est plus que bienvenu.

L’un des moments les plus spéciaux de Mega Man X2 est lorsque le célèbre Dragon Punch ou Shoryuken est obtenu dans une capsule cachée dans l’un des derniers niveaux. Le Dr Light lui-même est surpris et loue Mega Man pour ses capacités, lui demandant d’entrer dans la capsule pour recevoir un prix spécial. Quelques secondes plus tard, le robot bleu est capable d’imiter Ken et de s’envoler avec un puissant poing de feu. De plus, le coup est si puissant que vous pouvez assommer toute l’énergie d’un ennemi si vous l’exécutez au bon moment. Au fait, les mouvements que vous devez effectuer pour cette attaque spéciale sont les mêmes que dans Street Fighter.

Vous gagnez! Parfait!

Quelque chose que je pensais être un très bon détail et qui m’a rappelé les versements de NES, c’était l’apparition de la scène classique dans laquelle il y a plusieurs capsules qui vous amènent à vous battre pour la deuxième fois avec chacun des boss du jeu. Bien que ce soit un peu fastidieux de devoir les vaincre à nouveau, j’ai aimé le clin d’œil et je pense que cela a aidé à créer un lien spécial entre la ligne principale et la série X.

Un nouveau personnage jouable et 2 fins

En 1996, le dernier titre de Mega Man est apparu sur la Super Nintendo: Mega Man X3. Des graphismes et de la musique exceptionnels sont toujours appréciés ici, car la même puce a été utilisée que dans la deuxième partie. Une variante intéressante a été incluse: la possibilité de jouer avec Zero, ce que beaucoup d’entre nous voulaient depuis la première fois que nous l’avons vu dans le premier volet de la saga X.

L’histoire des réploïdes devenus fous et transformés en non-conformistes puis poursuivis par des héros se répète dans Mega Man X3, mais j’aime que Sigma continue d’apparaître sur la scène. Il convient également de noter qu’il y a 2 fins possibles: une heureuse et une quelque peu tragique. Je pense que c’est apprécié que Capcom ait décidé de continuer la saga non seulement en termes de mécanique de jeu et de conception de niveau, mais en termes de développement de l’histoire et du personnage. L’inclusion des 3 méchants dans la deuxième partie a été un succès, car elle a ouvert les possibilités pour les joueurs non seulement de se consacrer à faire l’habituel, mais de comprendre qu’il y avait d’autres raisons de continuer à avancer. Ce sentiment prend une autre dimension dans Mega Man X3, notamment avec l’implication de Zero.

Ne fait plus référence à Street Fighter, mais clôture en beauté

Où puis-je les lire actuellement?

Cartouches Super Nintendo WiiU (172,39 $ MXN – chacune des 3 pièces) Nintendo 3DS (172,39 $ MXN – chacune des 3 pièces) Mega Man X Legacy Collection (diverses plates-formes)

La saga Mega Man a fait le saut vers la génération 16 bits de la meilleure façon, nous offrant une trilogie qui, malgré le passage des années, est toujours appréciée comme à sa sortie. La septième partie de la ligne originale est également sortie, mais la saga X ressemblait beaucoup plus à la Super Nintendo. Il est très agréable de savoir qu’il existe actuellement de nombreuses options pour faire revivre ces bijoux.

Aimez-vous Mega Man X? Quel est votre favori dans cette trilogie? Exprimez-vous dans les commentaires et j’espère vous voir ici lors de notre prochain #Retro Friday.