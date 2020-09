La bande originale du prochain jeu RetroMania Wrestling est maintenant en ligne, y compris les thèmes d’entrée. Vous pouvez consulter la vidéo ci-dessous qui présente des thèmes d’entrée, des chansons de victoire, un mode histoire et plus encore.

Le jeu est une suite du classique d’arcade WWF WrestleFest de 1991, et devrait sortir sur Nintendo Switch, PC, Playstation 4 et Xbox One cette année. Il mettra en vedette 16 lutteurs au lancement, dont les Road Warriors, Austin Idol, Big Stevie Cool, Blue Meanie, Brian Myers (Curt Hawkins), Colt Cabana, Hollywood Nova, Jeff Cobb, Johnny Retro (John Morrison), Matt Cardona (Zack Ryder) ), Nick Aldis, Nikita Koloff, Tommy Dreamer, Warhorse et Zack Saber Jr.