La nouvelle extension pour World of Warcraft arrive et Blizzard veut la lancer en grand. La société sait que la meilleure façon de le faire est avec sa propre communauté et dans la perspective de la prochaine aventure, elle a lancé un appel à tous les joueurs pour qu’ils resserrent les rangs et se préparent pour Shadowlands.

Par le biais d’un communiqué de presse, Blizzard a rapporté qu’à partir d’aujourd’hui, le 5 novembre, jusqu’au 8 novembre prochain, l’accès à tout le contenu de World of Warcraft sera gratuit pour toute personne ayant un compte créé dans le passé. L’objectif de la société est de réactiver ces comptes qui n’ont pas montré de signes de vie depuis longtemps et c’est pourquoi elle lance cette invitation afin que les joueurs qui pour une raison ou une autre ont quitté le jeu PC emblématique, reviennent à leurs anciennes habitudes. la nouvelle aventure qui se déroulera dans World of Warcraft: Shadowlands.

L’accès gratuit à World of Warcraft permettra aux joueurs de profiter de toutes les extensions publiées jusqu’à présent, y compris Battle for Azeroth. En fait, Blizzard recommande de revivre cette aventure pour rattraper son retard et être prêt d’ici le 23 novembre, lorsque Shadowlands sera disponible pour tous les fans.

