Malachi «Reverse2k» Greiner a annoncé hier soir qu’il se lancerait dans un nouveau voyage avec la jeune organisation d’esports, Team New Age.

Certains reconnaîtront Reverse2k pour le temps qu’il a consacré au cours des trois dernières années de Fortnite compétitif. Son premier tournoi documenté a eu lieu en juillet 2018, où lui et le créateur de contenu Fortnite populaire Daequan «Daequan» Loco de la Team SoloMid ont fait équipe pour la troisième semaine de l’escarmouche d’été. Reverse2k et Daequan ont terminé à la 16e place sur 48 duos, empochant 3K $ chacun. Le reste, comme on dit, appartient à l’histoire. Reverse2k s’est récemment séparé de Team SoloMid après avoir passé un an avec la populaire organisation d’esports. L’ancien finaliste de la Fortnite World Cup Solo a frappé une agence libre et a attiré l’attention d’une organisation nouvelle sur la scène.

Annonce de l’organisation Reverse2k

Le jeune homme de 19 ans a taquiné sa nouvelle organisation fin juillet avec un message sur Twitter. Près de deux mois plus tard, l’annonce est officielle. Reverse2k a signé avec Team New Age. À la manière typique de Fortnite, Team New Age a compilé certains des clips les plus impressionnants de Reverse2k des trois dernières années dans une courte vidéo YouTube. L’un d’eux comprenait le partenaire de longue date de Reveres2k et la superstar du jeu Tyler «Ninja» Blevins. Reverse2k et Ninja sont devenus une histoire d’outsider il y a un an, où les deux se sont presque qualifiés pour l’événement Fortnite World Cup Duos. Malheureusement, Reverse2k et Ninja se sont séparés, mais pas avant de briser le record de victoires du duos. Trois fois finaliste de la Fortnite Champion Series (FNCS), Reverse2k s’est finalement trouvé une organisation, qui semble offrir bien plus qu’un logo fantaisie et des vêtements accrocheurs.

Qu’est-ce que Team New Age?

Cofondée par le PDG Aaron Kirshenberg, le CFO Joaquin Delmar et le CTO Shin Mitsuno, cette organisation promet de «rassembler une équipe d’individus extraordinaires et de choquer le monde». Initialement créée en juin de cette année, Team New Age a récemment subi un processus de re-branding. L’organisation a changé sa palette de couleurs, cherchant à se distinguer des autres marques de la stratosphère de l’esport. Maintenant, ils ont ajouté l’une des plus anciennes réussites de Fortnite dans Reverse2k.

En prime, Team New Age a acquis un manoir en Virginie. Ici, de nombreux joueurs Fortnite se déplacent pour jouer avec zéro ping et améliorer leurs chances de gagner des tournois. Les autres joueurs de Team New Age incluent le joueur de NA East OliverOG et le joueur NA West Slick. Nous nous attendons à ce que les trois joueurs emménagent dans le manoir Team New Age zéro ping, éventuellement avec d’autres à l’avenir. Reverse2k cherchera à remporter sa première victoire en tournoi majeur sous Team New Age.

Restez à l’écoute de ESTNN pour plus de nouvelles et de mises à jour Fortnite!

Image en vedette: Team New Age

Source: Équipe New Age