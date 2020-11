Le jeu aura une compatibilité et des améliorations spécifiques pour Xbox Series X et PlayStation 5.

Nous sommes le 7 novembre et 7N C’est toujours une date importante pour les fans de Mass Effect, car beaucoup célèbrent leur journée aujourd’hui. Aussi, BioWare, studio en charge de la saga, a enfin annoncé formulaire officiel Ce qui était déjà un secret de polichinelle: Mass Effect: Legendary Edition devrait sortir au printemps 2021 pour PlayStation 4, Xbox One et PC. En outre, il a été confirmé que dans le l’avenir sera compatible avec Xbox Series X et PlayStation 5 et vous aurez améliorations spécifiques sur ces consoles.

L’édition légendaire comprendra Mass Effect (2008), Mass Effect 2 (2010) et Mass Effect 3 (2012) avec tous les DLC pour un joueur et d’autres éléments promotionnels qui ont été publiés au cours de la vie de ces titres. Ces jeux sont sortis sur PC, Xbox 360 et PC, et même la troisième partie avait une version sur Wii U. C’est une trilogie qui a toujours reçu bonnes critiques et le soutien de la communauté.

Nous avons travaillé sur la mise à jour des textures, shaders, modèles, effets et caractéristiques techniques Casey HudsonCes versions des jeux sont remasters et ne refait pas, quelque chose qui doit être tout à fait clair. Mais, comme l’annonce officielle signée par Casey Hudson, créateur de la saga, BioWare “a travaillé sur la mise à jour des textures, shaders, modèles, effets et caractéristiques techniques” des trois titres afin que les joueurs aient un meilleure expérience avec eux. “Le but n’était pas de recréer ou de réinventer les jeux originaux, mais de moderniser l’expérience pour les fans et les nouveaux joueurs de découvrir le travail original du meilleure façon possible»Nota Hudson.

Les jeux verront leur résolution améliorée, auront des fréquences d’images plus élevées et, selon le communiqué, “améliorations visuelles spectaculaires“. Les jeux seront optimisés pour 4K et le studio a apprécié le soutien des fans, en plus d’annoncer qu’ils travaillaient sur un nouvel opus de la saga Mass Effect, qui pour le moment ils n’ont pas voulu donner beaucoup d’indices.

