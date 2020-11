Project Diablo 2 est un mod qui se concentre principalement sur la relance et l’amélioration de l’Internet.

Une des sagas de jeu de rôle le plus aimé dans l’histoire des jeux vidéo est Diablo. Les jeux de Tempête De Neige ils concentrent depuis de nombreuses années un grand nombre de joueurs et les premiers de la franchise se jouent toujours. En attendant la sortie du très attendu Diablo IV, certains fans ont sorti Project Diablo 2, un mod pour PC qui vise à raviver et améliorer, principalement, la ligne de Diablo 2: Lord of Destruction.

Project Diablo 2 a l’intention de continuer à améliorer le jeu et de faire des réinitialisations dans le classement en ligneLord of Destruction est un expansion sorti en 2001, après l’incroyable succès du jeu principal, l’un des jeux les plus importants de l’année 2000. Project Diablo 2, qui a commencé sa Première saison samedi dernier, il entend continuer à améliorer le jeu et performer se réinitialise dans le classement en ligne périodiquement, en plus d’introduire de nouveaux défis et missions pour donner une seconde vie au jeu. Bien que le mod soit plutôt axé sur le Web, prend en charge le mode solo.

Des redémarrages et des améliorations viendront, comme annoncé par les responsables, Tous les quatre mois. Il semble que l’équipe derrière soit complètement engagée dans le jeu et ils assurent dans la FAQ (où il y a aussi des questions de configuration intéressantes si vous décidez de l’essayer) qu’ils dédient à temps plein au mod. D’ailleurs, bien qu’il soit gratuit, ses créateurs indiquent très clairement qu’il faut avoir un copie originale du jeu pour que tout fonctionne.

Certaines des améliorations incluent également un rééquilibrer des objets et la variété des constructions est privilégiée. L’équipe a révisé chaque équipement pour mieux correspondre à l’évolution du titre. Aussi, bien sûr, a été ajouté Nouveau contenu au jeu vidéo, y compris six nouvelles cartes solo et de nouveaux donjons de compensation de groupe qui promettent d’être un énorme défi.

Nous verrons quand nous pourrons en savoir plus sur le prochain volet de la franchise, Diablo IV, mais il est juste de supposer que nous aurons des nouvelles à la Blizzcon 2021, qui se tiendra en ligne, gratuitement et pour tous les 19 et 20 février. Les dernières nouvelles du quatrième jeu nous ont laissé de nouveaux détails sur les capacités, la sorcière et la progression en fin de partie.

