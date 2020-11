Court et intense comme un soupir. Une production réalisée par un seul développeur qui débarque sur Xbox Series X et S après avoir gagné parmi les fans de Steam. Il captive par sa combinaison d’armes à feu et de combat à distance, mais que réalise-t-il d’autre et qu’est-ce qui en fait l’une des promesses inébranlables de la nouvelle génération? Nous vous en parlons dans l’analyse Bright Memory.

L’affaire de Mémoire vive sur Xbox Series X et S. À tel point que bien qu’il ne puisse cacher ses défauts évidents, il est impossible de ne pas admirer le travail titanesque c’est derrière chaque décision prise dans le jouable. Développé par ce qui est sans aucun doute l’un des jeunes talents les plus prometteurs de l’industrie chinoise, Bright Memory parvient à combiner avec succès et avec des possibilités prometteuses le hack and slash avec le FPS dans son aventure éphémère, sortie récemment sur consoles Xbox mais pérenne et très appréciée sur le territoire de Vapeur. Mais l’analyse de la pièce va bien au-delà de la simple louange à son développeur: qu’est-ce qui nous attend exactement à vos commandes?

Avant, il faut se poser une question typique lors de l’achat et de l’analyse d’un jeu vidéo: dans quelle mesure la durée est-ce important dans une production comme celle-ci? Parce que Bright Memory n’est pas destiné à être un titre destiné à changer votre vie ou à vous accueillir dans la prochaine génération; C’est plus une curiosité jouable avec un grand potentiel capable de vous montrer en 40 minutes un carnaval de bonnes idées dans le jouable mêlé à un level design fade, des énigmes médiocres et une armée d’ennemis sans aucun charisme. Tu sais ce que je pense? Que malgré leurs défauts, les capsules jouables comme Bright Memory devraient être une tendance dans la nouvelle génération qui vient de commencer.

Que fais-tu bien Studio FYQD sur ses débuts sur Xbox? Quels éléments grincent? Pourquoi ce logiciel est-il un projet passionnant qui nous donne simplement envie de profiter davantage de Bright Memory Infinite? Nous vous en parlons dans la revue Bright Memory, mais attachez-vous d’abord, le voyage sera court mais très chargé.

Hack and Slash à la première personne

Malgré l’approche traditionnelle du tireur, il existe des exemples comme Mordhau ou Chivalry qui confirment que le combat rapproché peut fonctionner dans un jeu vidéo à la première personne. Bright Memory ne fonctionne pas seulement dans cette perspective, c’est un vrai plaisir lorsque vous réussissez mélanger avec succès la puissance de feu avec les attaques à l’épée. Vous ne le comprendrez peut-être pas au premier tour, ne vous inquiétez pas: ce sera sûrement dans le deuxième jeu dans lequel vous pourrez profiter de ses avantages en combat et profiter de sa fluidité et de ses bonnes idées pour ralentir le temps, utiliser le crochet et la scène pour profiter de vos compétences. Les batailles sont divisées en hordes de soldats humains, de morts-vivants et de grands patrons en attente recevoir le fer et la poudre avec plaisir.

La combinaison de pouvoirs et d’armes en fait un hack and slash très réussi. Cela apportera de grandes joies à Infinite.

Je parle de faire tourner le jeu parce que l’expérience est éphémère. Le premier jeu ça ne te prendra pas plus d’une heure, et gratter des minutes à l’expérience sera facile au fur et à mesure que l’aventure progresse et que vous vous abonnez aux miels de la Classement SSS pendant la bataille, qui est sans aucun doute le grand protagoniste de l’expérience. À tel point que les seules sections de casse-tête sont médiocres: de simples leviers, des puzzles légers et des jeux de plateforme valant deux ou trois générations. Franchement, il aurait été plus optimal de retirer ces sections et de parier sur de nouveaux combats, car les énigmes sont tellement extrêmement inoffensif qui finissent par couper le jeu de manière choquante.

L’action est extrêmement satisfaisante et nous invite à combiner des moments d’épée et de tir avec une certaine logique tout en esquivant les attaques ennemies à toute vitesse. Ses mouvements et armes sont résumés dans un fusil, un fusil de chasse, un pistolet et une épée, tandis que les pouvoirs du protagoniste lui permettent d’effectuer une poussée d’énergie, l’utilisation d’une griffe et l’esquive. En combinant tout, un système combo air très optimal a été construit, qui à mesure que nous débloquons de nouvelles capacités, ajoute de nouvelles couches à la façon dont nous tuons nos rivaux. Sans débattre de sa conception discutable, les menaces sont variées, se présentant sous la forme d’animaux sauvages, d’ennemis armés d’armes de mêlée et de fusils, ce qui vous invite à adopter différentes stratégies face à eux.

La production, en fait, sauve le concept des scores de machine d’arcade pour vous mettre au défi de répéter le jeu encore et encore pour vous améliorer. votre note. Son succès ne réside pas tant dans ce sauvetage que dans le fait que c’est une action naturelle de vouloir affronter à nouveau ses gigantesques ennemis et leurs nombreuses menaces pour améliorer les combos et les compétences du jeu précédent. Il parvient à en avoir objet de collection qui vous invite à débloquer de nouvelles réalisations et un système de progression simple qui aide votre protagoniste à évoluer jusqu’à ce qu’il obtienne toutes les compétences de combat qui élèvent Bright Memory dans la catégorie des première grande promesse de la prochaine génération.

Le problème de jouer en solo

Malgré ses défauts, il est impossible de ne pas admirer le travail réalisé par une seule personne pour créer un projet comme celui-ci.

Comme vous pouvez l’imaginer, il est difficile de faire face créer un jeu vidéo solo, et bien que Bright Memory soit déjà assez bon pour les circonstances de développement derrière lui, il n’est pas surprenant de voir que tout le bien qu’il est jouable ne se traduit pas par d’autres sections importantes de la production. Il est impossible d’ignorer certains des divers problèmes derrière le jeu et comment déséquilibré la section jouable avec tout le reste. L’expression de ses personnages, le design médiocre de tous les ennemis ou ses réglages complètement fades sont le produit des points faibles derrière le développeur polyvalent, qui, comptant sur d’autres artistes spécialisés dans ces domaines, aurait sans doute pu constituer le résultat final du logiciel. .

En fait, il y a un problème de déchirure majeur dans le jeu, ce qui vous obligera à parcourir les options et à configurer le logiciel pour supprimer la ligne ennuyeuse qui sépare ce qui est affiché à l’écran. Un autre élément discutable est dans le son, d’un qualité plutôt médiocre et une bonne variété dans sa bibliothèque de sons. Vous n’attendez pas non plus une interprétation d’Oscar pour les artistes qui sont en charge de doubler les quelques protagonistes qui ont quelque chose à dire: la réalité est qu’ils sont assez médiocres et il ne semble pas que le studio ait voulu casser les cornes en recherchant de grands acteurs pour leur quinze ou vingt lignes de texte. En fait… Et l’histoire? Rien, nous contrôlons Sheila, un agent chargé d’enquêter sur les anomalies interdimensionnelles qui, ô surprise, s’implique dans une anomalie interdimensionnelle de 45 minutes. Là où il passe, il ne tache pas, là où il passe, il ne nettoie pas.

Toutes les bonnes sensations jouables se heurtent à la finition un peu plus humble du reste des sections de jeux vidéoEn fin de compte, toutes les bonnes vibrations jouables de la brève expérience de Bright Memory entrent en collision avec le fini un peu plus humble que le reste des sections, surtout quand on est en pleine sortie d’une nouvelle génération, mais que peut-on jeter face à un développement de 8 euros créé par un seul artiste? Nous parlons d’un produit incontestablement méritoire que d’autres artistes plus vétérans de l’industrie du jeu vidéo et plus renommés ne pourraient pas faire une réalité. Cependant, il serait injuste pour le lecteur de négliger les éléments discordants, et pour les développements futurs, il serait une bonne idée de faire appel à des artistes afin qu’ils puissent ajouter la qualité qui manque au développeur dans les domaines dans lesquels ne se révèle pas si exceptionnel.

Court et intense et à bon prix. Ce style de jeu n’est pas habituel, mais la vérité est que c’est une fenêtre qui est beaucoup plus explorée sur PC que sur console et que Cela ne me dérangerait pas si c’était une tendance sur Xbox Series et PS5 dans les prochaines années. Sacrifier la tendance du plein prix et du long jeu à la recherche d’une expérience unique lorsque vous avez une idée exploitable comme Bright Memory ne semble pas être une mauvaise façon d’explorer de nouvelles formules jouables à l’avenir. J’aurais aimé qu’il y ait plus de Bright Memory d’autres genres sur les deux plates-formes, mais c’est ce que nous avons ici pour le moment. Et ce n’est pas quelque chose qui se termine ici: je vous rappelle que Infini Ce sera la prochaine étape pour son développeur et ça a l’air excellent.

J’aimerais qu’il y ait plus de Bright Memory d’autres genresOn s’attend à ce que Bright Memory Infinite frappe Xbox série x Oui S l’année prochaine 2021, et en voyant la bande-annonce qui a servi à ouvrir le premier grand événement Xbox live il y a quelques mois, on peut déjà intuitivement des nouvelles jouables qui peuvent ajouter une nouvelle couche jouable à un jeu qui a déjà montré de très bonnes intentions lors de son premier lancement. scène. Qu’est-ce qui nous attend? N’hésitez pas à donner une première bouchée au talent chinois avec Mémoire vive.

