Vous souvenez-vous quand Konami existait et ce n’était pas seulement un cadavre qui vivait en prenant des pachinkos de ses franchises? Voyons voir, la société se débrouille très bien comme ça avec ses yens, ses gymnases et d’autres entreprises qui n’ont rien à voir avec le divertissement électronique, mais ceux d’entre nous qui perdent sont les fans de Metal Gear, Silent Hill, Gambare Goemon ou Castlevania. . La réponse de l’industrie à tout cela a consisté en ce que ses grands développeurs quittaient le studio pour faire leur travail ailleurs et que de nombreux studios indépendants essayaient de combler le vide laissé par certaines de ces franchises. Peut-être que celui qui a reçu le plus d’amour a été Castlevania, où ces dernières années une véritable révolution indépendante a eu lieu sur le genre et où Hollow Knights a été couronné comme le roi et un nouveau critère pour les amateurs de metroidvanias. Et au milieu d’une telle explosion, c’est là que l’année dernière est apparue Nuits de Touhou Luna, (un nouveau jeu développé par les fans du projet Touhou), qui après de nombreux retards est enfin arrivé sur Nintendo Switch.

Quelle combinaison la plus étrange Castlevania et Touhou

Eh bien, ce n’est pas vraiment une combinaison étrange. Nous avons déjà ici quelques analyses derrière nous des jeux Touhou pour Nintendo Switch et autre chose peut-être pas, mais cela s’est avéré être une franchise assez caméléonique si elle tombe entre des mains qui ont de bonnes idées pour cela. Et surtout, ce n’est pas la première fois que les fans composent les sagas Konami et Team Shanghai Alice. Il y a déjà deux Touhouvanias qui s’engagent dans une approche des jeux les plus classiques de la franchise, divisés par écrans et sans retour en arrière. Touhou Luna Nights tire un peu plus loin vers la branche des jeux qui a lancé Symphony of the Night, avec une carte interconnectée dans laquelle nous pouvons, et devons, réexplorer lorsque nous acquérons un nouveau pouvoir. Et quand je dis qu’il se rapproche un peu plus de cette branche de la Castlevania, c’est parce qu’il se situe au milieu des deux. Les différentes zones sont, en effet, interconnectées et peuvent être réexplorées pour trouver des secrets et des améliorations disséminés dans tout le château, mais la progression à travers elle est assez linéaire, ne pouvant pas aller à la zone suivante avant de vaincre un patron qui nous donne l’amélioration pour continuer, donnant le sentiment que chaque zone est en fait des écrans.

Mais si metroidvania a ce qu’il faut, les atouts de Touhou Luna Nights sont d’autres, dans ce cas une approche de l’action avec des mécanismes très travaillés, bien pensés, mesurés et certains d’entre eux tirés des propres jeux principaux de Touhou. Pour être exact je parle Pâturage bleu et pâturage rouge. Qu’est-ce que le Graze? Eh bien, c’est quand dans les jeux originaux, qui sont l’enfer des balles, vous passez assez près de l’un des projectiles mais sans qu’il vous frappe, par conséquent Graze bleu ou rouge que dans ces titres sont traduits en points. Ici, cela se traduit par si nous passons près des ennemis sans subir de dégâts, nous recevrons de la vie. Un mécanisme manuel de risque-récompense.

Si au lieu de jouer en évitant les ennemis, nous décidons de les attaquer, la récompense est des gemmes qui augmentent très légèrement certains attributs et qui peuvent également être vendues dans le magasin pour acheter des améliorations ou des objets de guérison. Accumuler de nombreuses gemmes pour ajouter des améliorations ou les vendre pour acheter des objets et / ou des améliorations permanentes? C’est au goût du joueur. Lorsque vous attaquez de quelque manière que ce soit, que ce soit en tirant avec des couteaux ou avec l’une des attaques spéciales, notre barre magique est consommée. Heureusement, il se recharge lentement au fil du temps, mais dans de nombreux cas, cela ne suffit pas. Pour le recharger plus rapidement, vous devrez utiliser La capacité de Sakuya à arrêter le temps et faites le Brouter, cette fois rouge, avec les ennemis gelés pour recharger ladite barre. Évidemment, le temps d’arrêt est limité et les ennemis lâchent une quantité limitée de pâture, donc épuiser le pâturage rouge nous empêchera d’obtenir la vie d’eux et vice versa. Oui, vous avez découvert, une fois de plus, ce mécanisme qui est si populaire dans cette maison: gérer le risque-récompense.

Ces pouvoirs me semblent familiers

Si le temps d’arrêt a retenu votre attention, vous avez de la chance car c’est le principal mécanicien de Touhou Luna Nights. Un mécanicien, avec des couteaux à lancer comme s’il s’agissait de balles, qui est inhérent au personnage de Sakuya dans la franchise principale et qui est exploité tout au long du jeu dans des puzzles et des combats. Ralentissez le temps, évitez les projectiles ennemis en gagnant de la vie sur place, arrêtez complètement le temps, laissez les couteaux en suspension dans les airs, tirez un couteau sur le mur pour qu’il rebondisse en biais, grimpez sur une autre poignée de couteaux pour Une fois que vous êtes en sécurité, crier “WRYYYY” n’est qu’un exemple de ce qui peut être fait en combinant les compétences de Sakuya. Eh bien, vous pouvez tout faire mais crier comme DIO, du moins dans le jeu. Et bien que tous ces outils servent à contenir, plus ou moins, les ennemis qui peuplent le château, le vrai défi se compose des patrons de chaque zone. Ce sont des combats beaucoup plus longs, où vous devez apprendre les différents modèles des ennemis, comme si c’était un enfer de balles, pour savoir quelles attaques vous voulez éviter pour gagner des points de vie, lesquelles régénérer la magie et où nous devons attaquer.

Et si vous avez été attentif au texte, vous remarquerez peut-être que jusqu’à présent, j’ai décidé d’ignorer l’histoire. La raison en est que cela n’a pas vraiment d’importance. L’excuse pour incarner Sakuya est que Remilia, le vampire que nous servons, s’est trop ennuyé et a créé une réalité parallèle où nous nous sommes retrouvés sans nos pouvoirs et nous devons la vaincre pour en sortir. Et c’est ça, c’est l’intrigue. Bien sûr, dans le château, il y a aussi d’autres connaissances du Scarlet Mansion et des invités indésirables qui sont toujours là.

Et est-ce que l’histoire avec la courte durée, environ six heures pour le terminer avec la vraie fin, sont les points les plus négatifs de Touhou Luna Nights. Et croyez-moi quand je vous dis que c’est vraiment dommage qu’un jeu avec des commandes et des mécanismes aussi raffinés se termine si tôt et vous laisse en vouloir tellement plus. Le bon, s’il est bref, deux fois plus bon qu’on dit. Ce qui est clair est une chose et c’est que vu le niveau de ce titre, il faut être attentif à ce que fait Team Ladybug, que ce soit lié au projet Touhou ou non.

Touhou Luna Nights – Courte mais intense

Visiter le Manoir écarlate main dans la main avec un Sakuya qui bouge si bien et possède tant de pouvoirs finit par être un délice. Malheureusement, toutes les bonnes choses sont terminées et Touhou Luna Nights est bientôt terminé. Même ainsi, c’est un jeu presque indispensable si vous êtes fan du projet Touhou et si vous ne l’êtes pas, il est fortement recommandé si vous voulez un bon jeu d’action avec des éléments de metroidvania et ne vous souciez pas trop de la durée.

Za Warudo! Toki wo take!

Nous avons analysé Touhou Luna Nights grâce à un code numérique fourni par Phoenixx. Version analysée: 1.0.0

Espérons que plus de nuits Touhou Luna!

Le gameplay et l’approche de l’action de Touhou Luna Nights sont sans aucun doute son point fort et bien sûr dans ces domaines il peut regarder de vous aux grands titres du genre. Peu de jeux m’ont laissé au fil des ans ce goût “je veux plus” dans ma bouche.

AVANTAGES

La vitesse et l’intensité des combats, en particulier dans les combats de boss

La mise en œuvre des mécanismes de Graze dans un jeu de type Metroidvania

Comment Sakuya et ses ennemis bougent bien. C’est agréable de se déplacer dans le manoir écarlate

LES INCONVÉNIENTS

Ça se termine très bientôt

Les derniers combats ont un pic de difficulté assez prononcé

L’histoire pourrait être beaucoup plus travaillée

