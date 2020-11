Est-ce correct si cette fois nous sautons l’explication typique selon laquelle le projet Touhou est une série de jeux de type Danmaku (ou Bullet Hell), créés par un compositeur de musique surnommé ZUN, qui a développé une base de fans incroyable à la fois à l’intérieur et à l’extérieur de Le Japon et que nous obtenons des jeux dérivés de la saga principale sur Nintendo Switch? D’autant que les origines de la franchise ont déjà été évoquées à plusieurs reprises dans de nombreux textes sur le web. Et le spin-off d’aujourd’hui est l’un de ces rares. Un jeu de combat, un robot d’exploration de donjon ou un jeu de course Mario Kart est quelque chose que dans une certaine mesure un studio peut faire fonctionner si vous réfléchissez à comment l’adapter un peu, mais comment diable un Puzzle Bobble s’adapte-t-il à l’univers de Touhou? Eh bien, c’est à quel point l’idée qu’ils avaient à Taito était folle quand il s’agissait de faire Bulle de sort Touhou Et le meilleur de tous, cela fonctionne.

Un nouveau jeu est arrivé à Gensokyo pour renverser les batailles de Danmakus

Traditionnellement, tout conflit à Gensokyo (le pays fictif de l’univers Touhou) a toujours été résolu sur la base des combats de Danmakus, ou ce qui est pareil, tirant sur de nombreuses balles colorées pour voir qui esquive le plus. En bref, ce qui a été un Bullet Hell typique. Mais si une nouvelle façon de résoudre les conflits entre les Yokais et les humains apparaît basée sur une machine d’arcade Puzzle Bobble qui est venu sur ces terres? Eh bien, ni courte ni paresseuse telle est l’idée que Marisa a, qu’après s’être alliée à Alice, Patchouli et Sanae, ils décident de distribuer des copies d’arcades modifiées dans toute la région pour organiser le plus grand tournoi de jeux vidéo de tous les temps. Et comment pourrait-il en être autrement, étant donné le nombre diversifié d’habitants de la région, la chose finit vite par devenir folle avec le humour et les querelles habituelles au cours des deux campagnes qui se développent comme s’il s’agissait d’un visuel chargé références à la franchise, mais il parvient également à faire des blagues sur le développement et les scènes de compétition de différents jeux vidéo avec de bons résultats.

Au début, il peut sembler que deux campagnes avec une vingtaine de clashs pour chacune Cela peut être relativement court, et sur le papier, mais dans la pratique, les choses changent. En tant que parents de Puzzle Bobble, Taito sait mieux que quiconque comment il doit ajuster la difficulté au fur et à mesure que l’histoire avance, c’est-à-dire la même chose que dans ses arcades où les choses commencent facilement et à mesure que nous nous rapprochons de la fin, les choses deviennent si compliquées que cela fait peur. . Et si nous prenons en compte cela pendant toute la deuxième campagne la difficulté est définie par défaut sur “Lunatic”, un mot qui fait pleurer les fans de Touhou Project rien qu’en l’écoutant, le fait est qu’il va devoir répéter les matchs plusieurs fois si vous n’êtes pas vraiment doué pour jouer. Compléter l’histoire sont également plus que Vingt défis qui donnent une touche aux règles et aux particularités du combat. Le mauvais côté de tout cela est qu’il y a pas mal de packs d’histoires secondaires, de défis et de chansons sous forme de contenu téléchargeable depuis l’eShop, ce qui laisse ce mauvais goût dans la bouche.

Mais à la fin de la journée, Touhou Spell Bubble est toujours un jeu axé principalement sur le multijoueur en utilisant le jeu de Bub et Bob comme base, et donc, quand il brille le plus, c’est avec un autre joueur à côté partager un Joy-Con, car les options en ligne se distinguent par leur absence. Mais c’est loin d’être un Puzzle Bobble normal.

L’importance de la musique

Saviez-vous que lorsque j’ai parlé du créateur de la franchise au début de l’analyse, j’ai dit qu’il était compositeur? Et si je dis compositeur avant programmeur, c’est parce que ZUN a commencé à créer la saga Touhou comme moyen de diffuser leur musique camouflée dans des jeux vidéo. Et de petits morceaux de musique! Étant donné que les chansons sont une pièce si fondamentale de l’expérience du projet Touhou, ce n’était qu’une question de temps avant que tout le phénomène des fans ne commence à créer leurs propres versions de leurs propres chansons et chansons, qu’au moins vous vous déplaciez dans les cercles de manga et d’anime. ou joué à un jeu musical japonais, vous avez sûrement rencontré plus d’un des plus viraux.

Oui toute l’importance de la musique a été transférée à Spell Bubble de la meilleure façon possible: en imitant Osu Tatakae Ouendan! Mais allons-y par parties. La mécanique de base d’un Puzzle Bobble est bien connue de tous: des boules colorées tombent lentement du plafond et il faut tirer d’autres bulles d’en bas pour faire exploser celles de même couleur en en rejoignant trois ou plus pour générer de gros combos et nettoyez l’écran. La récompense de ces jeux est d’envoyer des bulles incolores à notre adversaire pour lui compliquer la tâche et l’empêcher de nous faire exactement la même chose.

Mais à cette base classique, il faut ajouter les éléments de Touhou. Le premier que nous avons déjà traité, la musique. Au lieu de faire des jeux infinis pour voir qui est celui qui endure le plus longtemps, ici les combats ont la durée de chacun des cinquante chansons qui ont été compilées. Mais la sélection de la chanson affecte non seulement la durée du match, mais également le rythme du match. Lorsque vous faites de gros combos, mode battement ou comme j’aime l’appeler, le mode «Ouendan», dans lequel appuyez sur le bouton au rythme de la musique pour envoyer encore plus de bulles incolores à votre adversaire. Et cela peut sembler, ce qui n’est pas trop important, mais il y a des moments où il est pratique d’attendre pour faire éclater une grande masse de bulles jusqu’à ce que le morceau atteigne le refrain pour que le combo musical soit plus grand. Ou du moins sur le papier, car en pratique il est assez facile de paniquer et de tirer sans réfléchir, ce qui n’est pas très utile face à de grandes difficultés au CPU, car elle a le “sang froid” pour curieusement correspondre toujours ses longs combos avec les parties de la chanson où il va avoir le plus de côtelettes.

Les autres grands mécanismes de Touhou qui sont incorporés dans Spell Bubble sont les vingt filles disponibles. Chacune d’elle a un capacité passive qui affecte le comportement de vos propres bulles ou de vos bulles rivales et même trois cartes Magie qui agissent comme des attaques spéciales tirées directement de leurs jeux. Pour donner quelques exemples: Marisa élimine sans cligner des yeux les quatre colonnes centrales du plateau en utilisant sa caractéristique “Master Spark”, Sakuya peut ralentir le temps ou remplir le plateau ennemi avec des couteaux qui au toucher remplissent une rangée de bulles incolores ou Yukari placez l’un de vos portails au milieu de l’écran et toutes les bulles qui s’en approchent sont absorbées. Heureusement, les cartes Magie et les Compétences Passives peuvent être désactivées avant de commencer une partie pour jouer à un Puzzle Bobble plus traditionnel.

le deux derniers mécanismes d’attaque et de défense ils sont liés les uns aux autres. Le premier est le mode Éveil, qui est activé en remplissant une barre au fur et à mesure que nous faisons plus d’éliminations. En entrant dans ce mode, l’écran de bulles est effacé et on nous présente un puzzle rapide qui, en le faisant bien, nous envoie une énorme quantité de bulles incolores à notre rival. Telle est la quantité de bulles qu’il est facile pour elle de finir enterrée dedans, pour que les bulles touchent la ligne que vous marquez, ou pour vous de perdre et le mode Contre-attaque est automatiquement activé, ce qui est encore un autre casse-tête beaucoup plus simple, mais aussi moins mortel pour le rival; même si au minimum vous vous perdez, vous pouvez aussi avoir peur.

Bulle de sorts Touhou – Le mélange qui ne devrait pas fonctionner et qui fonctionne

Honnêtement, je ne sais pas à quoi pensait Taito quand il a décidé de faire Touhou Spell Bubble. Et je ne dis pas cela parce que le mix ne fonctionne pas, ce qui, étonnamment, fonctionne assez bien malgré le fait que les deux franchises n’ont rien à voir l’une avec l’autre. Je le commente parce que la niche de marché de ce titre est si petite Je ne sais pas vraiment à quel point cela a dû être rentable pour eux d’embaucher autant d’artistes et d’acteurs de la voix et de licencier autant de chansons. Mais ce sont des problèmes pour l’entreprise japonaise. Ce qui nous intéresse, c’est que s’il arrive que aimez-vous le projet touhou, leur musique et vous voulez aussi jouer à un jeu comme Puzzle Bobble, Spell Bubble C’est une bonne recommandation qui soulèvera sûrement de bons piques avec des collègues pendant que vous fredonnez le cours de mathématiques parfait de Cirno.

Nous avons analysé Touhou Spell Bubble grâce à un code numérique fourni par Taito. Version analysée: 2.5.0 (8)



Le mix dont vous ne saviez pas avoir besoin en tant que fan de Touhou

Touhou Project a engendré de nombreux projets de fans où d’autres jeux ont été parodiés ou imités. Mais qu’un développeur du prestige de Taito, prenne la licence et la fusionne avec ce qui est probablement son travail le plus connu, est doublement surprenant, d’une part à cause de l’étrangeté de la proposition et d’autre part à cause de l’excellente exécution.

AVANTAGES

La grande fusion entre Puzzle Bobble et l’univers de Touhou

Les deux campagnes sont super amusantes et les titres des filles sont comme un gant

Le niveau de sélection musicale. Il y a pratiquement toutes les chansons les plus emblématiques de la communauté

LES INCONVÉNIENTS

Étant une telle chose de niche, il est normal que cela vienne en anglais

Aussi drôle que soit la campagne, de nombreuses blagues et références à la saga Touhou peuvent être perdues en cours de route si vous n’êtes pas un habitué

Dès la sortie du jeu, il contient déjà plusieurs packs de contenus téléchargeables dans l’eShop

