Ce n’est pas la première fois que nous voyons Kirby dans un contexte autre que ses mondes de plateforme de rêve; en fait, ce n’est pas non plus la première fois que Kirby devient un combattant. Rappelons-nous qu’il faisait partie de la liste principale de la saga [b]Super Smash Bros[/i]. depuis le premier jeu sur Nintendo 64 en 1999. Son apparition dans le crossover le plus important de ces derniers temps était imminente, d’autant plus que Masahiro Sakurai, son créateur, était le directeur de Super Smash Bros. Maintenant, avec l’intention de reprendre le style La bagarre avec des éléments du genre de combat vient Kirby Fighters 2, développé par HAL Laboratory. Le jeu est centré sur l’univers Kirby et à première vue, il peut sembler être un clone de Super Smash Bros., mais certains éléments intéressants lui donnent une identité, et surtout, ils le rendent divertissant sans trop de complications.

La première chose que vous remarquerez en entrant dans le jeu est une très belle interface et des vignettes de style bande dessinée. Dès le début, il est clair que Kirby Fighters 2 a peu de modes de jeu, ce qui est attendu si l’on tient compte du fait que ce n’est pas une livraison très ambitieuse. Une grande partie de son contenu est recyclée directement à partir de Kirby Fighters pour la Nintendo DS et de la version incluse dans Kirby Triple Deluxe pour Nintendo 3DS, qui comprend des scènes, de la musique et les transformations de Kirby; la différence est que maintenant tout semble meilleur et plus travaillé.

Avant d’entrer dans les détails sur la façon de jouer, voyons le mode histoire, qui est le plus divertissant et celui qui donne le plus de valeur au titre. Dans ce mode, Kirby et un compagnon doivent gravir une tour avec des niveaux différents, selon le mode de difficulté choisi. Sa motivation est un défi direct de King Dedede et Meta Knight, qui attendent patiemment au sommet de la tour. La chose intéressante est qu’après avoir passé chaque niveau, vous pouvez acquérir des objets avec des améliorations, par exemple augmenter la barre de vie, augmenter l’attaque générale et améliorer le facteur de guérison lors de la consommation de nourriture, entre autres. Vous devrez décider lequel utiliser à chaque fois, et il est important que vous preniez de bonnes décisions car cela se reflétera dans la suite de votre aventure, car elles sont cumulatives. Je vous recommande de porter une attention particulière à la façon dont vous les distribuez et à ceux qui ont des contre-effets car cela dépendra de votre survie (ou non) à la fin; Je veux dire que la difficulté est progressive, donc vous remarquerez que les ennemis prennent de meilleures décisions et à chaque fois ils font plus de dégâts. Voici quelque chose d’important: c’est peut-être l’un des défauts du jeu car il est conçu pour vous divertir sans complications, et aux derniers étages du dernier chapitre, l’expérience peut devenir infernale. Les pics de difficulté sont très élevés, mais le plus important est que si vous perdez trois vies dans la tour de 50 étages, vous devrez tout recommencer.

D’autre part, après avoir atteint certains points clés, vous affronterez des boss; ils sont peu nombreux, mais ils remplissent leur fonction et vous font sentir que le jeu est plus classique. Ici, vous devrez apprendre des modèles, esquiver et attendre le bon moment pour attaquer, comme dans un Kirby traditionnel. Il existe également un mode “Solo”, qui est un mode arcade dans lequel vous allez vaincre les ennemis avec des options au choix de difficulté. Le dernier est le mode entraînement, où vous pouvez tester les transformations et le reste des personnages avant de passer à l’action.

Vous pouvez sélectionner des chapeaux pour votre Kirby que vous débloquerez à mesure que vous monterez de niveau

Maintenant, oui, passons au système de combat. Comme dans d’autres jeux du genre, vous avez des actions de base telles que sauter, frapper, défendre et avaler, cette dernière option est une prise directe sans l’option d’absorber et uniquement avec la fonction de lancer l’ennemi. Le but de chaque joueur sera de détruire ses points de vie tout en évitant les dangers du scénario interactif et en profitant des objets à l’écran. Ces objets ne peuvent pas être désactivés et en réalité il n’y a pas d’options pour modifier les règles, vous serez donc toujours confronté au même format, ajouté au fait qu’il n’y a pas d’autres modes de combat. Cela pointe vers un jeu de type multijoueur sans accorder autant d’attention au compétitif, mais sa simplicité n’empêche pas des mécaniques plus complexes. Ce dont je parle, c’est que chaque transformation est très différente des autres; Par exemple, certaines attaques vous obligent à maintenir le bouton enfoncé et à le relâcher; d’autres, que vous effectuez une action précédente et d’autres que vous suivez même des séquences spécifiques. Un cas particulier est Kirby Fighter, qui peut lancer de l’énergie comme un hadoken, et pour cela, vous devrez marquer la séquence classique dans le style de Street Fighter II.

Dans l’intention de donner aux joueurs une seconde chance, une fois qu’un personnage est vaincu, il leur faudra quelques secondes pour se transformer en fantôme et, s’ils parviennent à frapper l’ennemi, ils reviendront se battre avec un peu d’énergie. Cela se produira chaque fois que vous perdrez toute votre barre de vie, mais si vous ne parvenez pas à ressusciter avant qu’un seul personnage ne soit en vie, vous perdrez le combat.

Un autre aspect intéressant concerne les scénarios. La plupart sont tirés directement de Popstar, la planète habitée par Kirby, et ont tous un rôle important dans le développement du jeu. Chaque scénario a un thème du titre dont il provient; en fait, il y aura des ennemis et des éléments à l’écran comme de la lave, des mains géantes et un train qui traverse la scène, entre autres. Pendant que vous faites attention à tout ce qui se passe à l’écran, vous pourrez collecter des objets à attaquer, tels que des canons ou des bombes et d’autres éléments pour récupérer de la santé. De plus, comme dans d’autres jeux Kirby, vous pouvez embrasser votre partenaire pour partager tous les avantages de la nourriture. La somme de ces éléments provoque la saturation de l’écran et vous vous perdez souvent dans l’action, donc, bien que vous puissiez verrouiller votre ennemi entre tous les coups et vous échapper après un certain temps, il vous est très facile de perdre beaucoup de vie à cause d’une simple erreur. . Il me semble que bien que les développeurs aient essayé d’équilibrer tout cela, l’exécution ne fonctionne pas correctement, car certains personnages ont de nombreux avantages par rapport à d’autres.

King Dedede et Meta Knight sont des personnages sélectionnables, mais vous devrez d’abord les déverrouiller

Voyons quelques détails. Au total, il y a accès à 17 transformations Kirby, 3 personnages supplémentaires et 2 autres cachés. Comme je l’ai mentionné, ils sont tous différents, mais certains brillent au-dessus des autres, du moins cela m’est arrivé lors de l’utilisation de Kirby Staff et Kirby Bell, tous deux avec des attaques qui génèrent beaucoup de dégâts, de bonnes options et une grande portée. Si vous y jouez avec des amis, je vous assure qu’ils finiront bientôt par choisir les personnages les plus puissants et oublieront le reste. Bien que comme toujours, celui qui comprendra mieux le jeu aura l’avantage. Quant aux options multijoueurs, il n’y a que 2 modes: équipe et gratuit pour tous. Les seules options de choix, en plus de votre personnage, seront le réglage et la modification du handicap pour rendre les choses plus justes. Cette décision m’a un peu déçu, car des possibilités de personnalisation telles que la fréquence d’apparition et les types d’objets donneraient à chaque combat plus de variété. Vous pouvez jouer sur une seule console avec 3 amis, chacun avec sa console en mode portable ou en mode en ligne. Ce dernier pèche de simplicité car il ne correspond qu’à vous et il n’y en a plus: pas de classement, pas de modes supplémentaires ou quelque chose de plus. Mon expérience en matière de jeux en ligne était régulière, car je n’ai pu participer qu’à quelques jeux de manière fluide, les autres étant lents ou déconnectés.

Avec l’intention que vous ayez plus de raisons de jouer et de jouer à ce titre, il existe un système de niveaux que vous pouvez augmenter avec vos victoires dans n’importe quel mode. Cela débloquera progressivement les personnages et les scénarios. Au début, vous n’aurez le choix que de 4 personnages et certains scénarios disponibles, mais avec chaque niveau, vous obtiendrez des récompenses qui élargiront la liste d’origine, entre autres prix. Le système vous donne également des éléments plus puissants que vous pouvez utiliser en mode histoire; c’est un peu de meulage pour que vous ayez une meilleure chance de finir la tour après être mort encore et encore.

Visuellement, Kirby Fighters 2 livre. Les personnages ont une belle apparence en termes de textures et, en général, une bonne performance en combat est gérée, sans gouttes ni problèmes de performances. Kirby Fighters 2 est une bombe de couleur avec des explosions et des étincelles partout. A propos de l’audio, nous pouvons dire qu’il est impeccable; certaines chansons et remix de chansons originales en valent la peine. De plus, les cris de Kirby et de ses amis ont très bien réglé les combats. Je recommande de prêter attention à la musique car il y a de très bons morceaux comme le remix Hilltop Chase de Kirby Super Star sur la scène Gourmet Go Go.

Kirby Fighters 2 est un jeu qui remplit le facteur amusant, mais rien d’autre, ses lacunes sont évidentes. Le jeu est divertissant sans aspirer à renverser Super Smash Bros. offrant une alternative sans tant de complications. Vous pouvez en profiter seul ou en compagnie, mais seulement pendant un certain temps car il y a peu à faire et il a peu de contenu. Des détails tels que la difficulté irrégulière et le déséquilibre de certaines mécaniques en combat ou la rupture de certains personnages peuvent aliéner le joueur occasionnel, tandis que le manque de profondeur peut décevoir les plus expérimentés. Kirby Fighters 2 est fait pour vous si vous êtes fan de ce personnage, si vous cherchez du plaisir et du défi sans plus, alors, si vous rencontrez ces caractéristiques, je vous recommande de l’essayer. Vous pouvez acheter Kirby Fighters 2 sur le Nintendo eShop pour 19,99 $.