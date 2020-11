Le développement d’un jeu vidéo, comme celui de tout produit destiné au divertissement, cache derrière lui un processus de création ardu et complexe. D’autre part, le succès écrasant de l’industrie du jeu vidéo s’est accompagné d’une augmentation progressive de son prestige en tant que bien culturel. Ceci, en particulier sur la scène indépendante (où la recherche de financement est généralement un lourd fardeau), s’est matérialisé, dans de nombreux cas, par la lenteur desdits processus de création. Même arriver à donner la priorité au comment sur le quand (rare à ce stade). Horace, titre développé par seulement deux personnes, Paul Helman et Sean Scaplehorn (Two Man), en est un exemple clair avec un processus de développement derrière eux de plus de 5 ans. Maintenant, après être passé par Steam et de nombreux prix dans son sac à dos, il arrive à Commutateur Nintendo de la main de l’éditeur italien 505 Games (Bloodstained: Ritual of the Night) désireux de montrer pourquoi il a provoqué un tel émoi parmi les critiques et les joueurs. Prêt à voir le jeu de première main? une analyse!

Art, littérature et pixels

Horace est l’un de ces titres qui, à première vue, peuvent sembler classés dans le genre des plateformes. Rien n’est plus éloigné de la réalité. Il est vrai que nous sommes confrontés à un jeu avec des plates-formes, mais sa section narrative profonde et étendue fait tout type de moule est trop petit.

Le titre nous présente un histoire soignée de la découverte de soi, rempli de personnages brillants, fortement influencés par la culture pop contemporaine. D’une certaine manière, cela m’a rappelé des films comme le Chappie décrié (Neill Blomkamp). Et c’est qu’on nous présente un robot avec la capacité de se sentir et de penser par lui-même, et qui, comme tout «nouveau-né», est façonné par l’influence (à la fois positive et négative) de son environnement le plus proche. Une merveilleuse recherche (calme, nous sommes sur un terrain sans spoiler) pour la connaissance, l’amour, la souffrance et, surtout, l’amitié. Voyage, ce dernier, qui le conduit, et nous par la main, à comprendre la complexité de la condition humaine elle-même. Et est-ce que Horace est un titre qui ne marche pas avec des contemplations. Un travail énergique, à la fois dans le bien qui arrive, et dans la grossièreté même des événements horribles que notre protagoniste bien-aimé et attachant doit vivre (jeu de mots).

La proposition jouable, au-delà du grand poids narratif, ne pouvait pas non plus se résumer à des «plates-formes» concises. Il est vrai que nous avons moments de plateforme infinis, et qu’au cours de l’aventure nous acquérons / achetons divers capacités afin de progresser et d’améliorer notre caractère au passage (dans le style le plus pur de toute metroidvania). Cependant, l’incroyable variété de mécanique, aussi addictifs que simples et amusants, ou l’assortiment généreux de Mini-jeux à notre disposition rendent, une fois de plus, un casier à ce jeu très compliqué. Et le fait est que nous jouons avec notre environnement pour progresser (erreur d’essai), plutôt que de prendre des courses dans le plus pur style Out Run ou de participer à une sorte de Pac-Man. Sans aucun doute, la variété de mini-jeux mis à notre disposition (certains déverrouillables dans les arcades et d’autres dans le cadre de l’aventure elle-même) est une réussite. Si à tout cela nous ajoutons, après avoir terminé le titre, la possibilité d’affronter à nouveau les boss finaux, de revivre les cinématiques ou d’écouter leur large répertoire musical, nous trouvons un nombre suffisant d’incitations, au point de nous garder accroché pendant un bon nombre de Heures. De plus, cela peut prendre un peu plus de dix heures pour terminer l’histoire d’Horace (reprenant une grande partie du récit lui-même), mais si nous lui donnons une seconde chance, les choses peuvent parfaitement continuer jusqu’à ce que 15 ou 20 heures de jeu.

Les les contrôles, pour leur part, sont assez précis. Nous pouvons sauter, courir, saisir des objets dans le plus grand nombre de moments de plateforme et même effectuer certaines actions déverrouillables au cours de notre progression (comme marcher sur les murs ou au plafond), mais nous pouvons également effectuer un grand nombre d’actions présentes dans chacun des mini-jeux que nous rencontrons . Quelque chose qui, dans un titre coupé pixélisé, doit être apprécié. Bien sûr, pouvoir jouer avec la gravité nous a conduit à éprouver plus d’un mal de tête … et c’est que, parfois, il n’y a pas de plus gros piège que notre propre environnement.

L’arcade est l’un de nos emplacements … préféré!

Par rapport à sa complexité, courbe de difficulté c’est trouvé bien mesuré. Et, au-delà d’un petit pic dans des domaines bien précis ou lors d’une confrontation avec les boss finaux (batailles qui méritent d’être soulignées pour leurs soins et leur dévouement), tout s’écoule avec assez de facilité. De plus, Horace a un certain nombre de piliers sur lesquels tout joueur en difficulté peut s’appuyer. Le premier, son grand nombre de points de sauvegarde (ce qui réduit le degré de frustration à un niveau minimum). Le second, la possibilité d’obtenir des “boules” cumulatives qui nous suivent et accordent des vies supplémentaires en guise de bouclier.

Un vrai puzzle émotionnel

Nous avons déjà anticipé que, narrativement parlant, Horace n’est pas un titre adapté à tous les publics. Cependant, il faut noter que nous ne sommes pas face à une de ces œuvres qui, établies dans un pessimisme infini, font du drame son principal protagoniste. Et c’est que le titre qui nous concerne ici gaspille une énergie inhabituelle qui fait, comme s’il s’agissait d’un essai philosophique, continuons à tirer son histoire pendant des heures et des heures. Essayer de voir le monde avec les yeux d’un nouveau-né, maintenant adulte et avec une capacité presque totale de raison, est vraiment brutal. En effet, philosophiquement parlant, ce jeu se donnerait pour 5 articles, un doctorat et quatre masters.

Voir également

De plus, nous ne pouvons pas oublier le références continues à la culture pop des dernières décennies. Quelque chose qui apporte une grande richesse à l’ensemble et qui, en plus juteux, a été une agréable surprise pour ceux d’entre nous qui portent déjà un certain âge. Un facteur cloué à M. Miyagi (Karate Kid), un Space Invaders avec des zombies dans le plus pur style du Thriller de Michael Jackson, des allusions aux champignons «magiques» ou la présence de la plus célèbre Volkswagen Beetle (Herbie) et de la voiture la plus fantastique de la télévision (KIT) ne sont qu’un petit échantillon des différents exemples que nous avons rencontrés tout au long de l’aventure.

D’autre part, l’ingéniosité et la positivité avec lesquelles Horace raconte lui-même les événements dans un anglais parfait (sous-titres en espagnol), ou le fait que pendant qu’il dort il rêve de voler, nous montre, bien que métaphoriquement parlant, un processus surprenant de prise de conscience qui, honnêtement, a été une expérience assez positive. Bien sûr, pour les plus actifs, cela peut finir par être une aventure trop lente et mélancolique.

Ces bugas me semblent familiers …

Coeur glacé

On peut se retrouver devant un titre Pixel art (avec quelques exceptions relatives aux scénarios de jeu eux-mêmes). Cependant, comme cela se produit généralement dans le travail de tout auteur. Helman a réussi à imprégner le moindre détail de son esprit. le mime et la affection de chaque objet, scène ou personnage est plus qu’évident. Quelque chose qui, en revanche, se traduit par un bon travail d’optimisation, ne trouvant aucun problème de performance, vraiment remarquable, à la fois en mode portable et à la télévision. S’il est vrai que, surtout dans les gros plans, on a des moments où cet aspect pixélisé est trop exagéré et strident. D’autre part, son large répertoire musical en 8 bits c’est surprenant. Il est vrai que la clarté sonore a ses hauts et ses bas. Cependant, la variété des thèmes à notre disposition est presque aussi grande que le nombre de domaines à travers lesquels nous circulons au cours de cette aventure particulière. Comme si cela ne suffisait pas, beaucoup de ces sujets correspondent à reconstructions de pièces classiques apporte une touche aussi surprenante que différenciante.

Horace n’est peut-être pas un Triple A, ni aucun blockbuster défendu par de grands éditeurs ou des célébrités et des équipes de développement massives, et je ne pense pas qu’il ait jamais eu l’intention de l’être. Cependant, son récit à la fois soigné et profond, qui nous fera rire, pleurer et, finalement, devenir émotionnel, car ses sections de plate-forme ou son large assortiment de mini-jeux en font un proposition unique et irremplaçable. Pour couronner le tout, ses références continues à la culture pop, sa section artistique remarquable (où se démarque un pixel art soigné ou le vaste OST) ou la grande variété de mécanismes à notre disposition donnent forme à un titre difficile à classer dans un seul genre. En bref, l’un de ces travaux est aussi spécial et unique que ses propres développeurs. Un mélange réussi qui, s’éloignant de toute allusion artificielle, combine toutes ses parties de manière assez organique. Vous aimez les plateformes, vous manquez le pixel art et les titres classiques, donnez-vous de l’importance au récit et à une bonne bande son? Eh bien n’hésitez pas, Horace est votre jeu.

Nous avons analysé Horace grâce à un code numérique fourni par 505 Games. Version analysée: 1.5.3

Un vrai cocktail pixélisé

Horace est l’une de ces propositions difficiles à classer. Et c’est que son mélange réussi de plates-formes, de mini-jeux, de pixel art et de musique rétro-classique, se combine parfaitement avec une section narrative soignée et émotionnelle.

AVANTAGES

Une expérience merveilleuse et pixélisée avec un gameplay unique et incomparable

Sa section narrative profonde, pleine de références nostalgiques à la culture pop

Large répertoire de mini-jeux

LES INCONVÉNIENTS

Cela peut être un peu déconcertant et, parfois, trop difficile

Une plateforme qui ne convient pas, en raison de sa charge narrative forte et lente, pour les plus impatients

Un mode multijoueur l’a ouvert assis comme un gant

