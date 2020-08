Madden NFL 21 est vraiment une histoire de deux matchs. Il présente The Yard, le meilleur nouveau mode de jeu Madden depuis plus d’une décennie, se situant bien aux côtés du mode Superstar KO aéré et amusant arrivé l’année dernière. Mais en dehors de ces inclusions passionnantes qui conviennent bien aux sessions courtes, Madden NFL 21 ne semble que trop familière, même pour une simulation sportive annuelle. Les modes tentpole qui nécessitent un investissement profond n’ont pas reçu de mises à jour significatives, et le gameplay sur le terrain ne fait pas grand-chose pour faire avancer la série et est entravé par des problèmes techniques surprenants.

EA Sports s’est bien débrouillé ces derniers temps en reconnaissant que tous les joueurs ne veulent pas consacrer un nombre d’heures vertigineux à la franchise ou à Ultimate Team. Avec Madden NFL 20, EA a ajouté Superstar KO, un mode de prolongation de mort subite où chaque joueur obtient une possession. Il revient dans Madden NFL 21 en grande partie inchangé, conservant ses excellents matchs à enjeux élevés. Avec Madden NFL 21, EA a ajouté un deuxième mode de jeu occasionnel encore meilleur que Superstar KO.

The Yard est de loin le mode de jeu le plus exagéré jamais vu dans Madden. Inspirées par le football de jardin, des équipes de six s’affrontent sur un terrain de 80 mètres, obtenant chacune trois possessions pour essayer de marquer. Vous pouvez jouer contre l’ordinateur, faire équipe avec un ou deux amis ou voir comment vous vous situez en ligne par rapport aux autres joueurs. Bien qu’il ne présente pas de succès NFL Blitz-esque, vous pouvez devenir vraiment imaginatif avec les playbooks épurés. Vous êtes autorisé à lancer des passes avant illimitées derrière la ligne de mêlée, et de nombreux jeux sont mis en place pour encourager cela. Ajout à ce mécanisme est la possibilité de faire claquer le ballon à l’un de vos coéquipiers. La cour repose sur des jeux extravagants, car elle vous oblige à déplacer la balle de 20 mètres pour un premier essai. En raison du nombre limité de bloqueurs, il y a un délai avant que la défense puisse passer la ligne de mêlée.

Là où les choses deviennent vraiment intéressantes, c’est le système de notation. Après avoir marqué un touché, vous pouvez choisir d’effectuer des conversions à un, deux ou trois points, ce qui vous oblige à marquer à partir de différentes lignes de verges. Il y a un élément risque-récompense en jeu ici, car vous pouvez perdre avec une marge décente même si vous marquez trois touchés. Les points bonus sont récompensés pour avoir passé le ballon plusieurs fois sur un jeu de score. La configuration de base et les variables chaotiques du jeu créent certains des moments Madden les plus excitants que j’ai jamais vécus, et les jeux ne durent généralement qu’environ 20 minutes ou moins. C’est à la fois bref et délicieux, ce qui en fait l’antithèse du mode Ultimate Team de Madden.

Malheureusement, Madden NFL 21 commence à montrer ses imperfections dans les modes familiers. La franchise, encore une fois, n’a pas reçu d’améliorations notables. Cela vous donne toujours la possibilité de gérer tous les aspects de votre équipe au cours de nombreuses saisons de la NFL, mais c’est essentiellement la même boucle qui a été mise en place ces dernières années, ce qui donne peu de raisons de mettre à niveau si vous jouez principalement en franchise. C’est particulièrement décevant car The Yard et Superstar KO montrent qu’il est possible de retravailler les meilleurs aspects de Madden pour créer une expérience à nouveau fraîche et excitante.

Face of the Franchise: Rise to Fame, le mode histoire solo, est de loin la pire partie du package. EA Sports a fait son chemin avec Longshot de Madden NFL 18, grâce à une histoire cinématographique étonnamment émouvante. Depuis lors, le mode histoire a été considérablement modifié pour donner aux joueurs plus de temps sur les bâtons et moins de temps à regarder des cinématiques. L’itération de cette année de Face of the Franchise tente de réintroduire plus de récit après le terne Face of the Franchise de l’année dernière: QB1.

Cela ne fonctionne pas – du tout. Rise to Fame est mis en place comme des flashbacks racontés à un journaliste du lycée où votre voyage légendaire a commencé. Bien sûr, il y a un QB débutant stéréotypé nommé Tommy qui vous donne du fil à retordre. Rapidement, il est révélé que le démarreur a un problème de santé qu’il cachait, ce qui vous propulse sous les feux de la rampe dans la seconde moitié d’un match.

Après avoir joué quelques matchs au lycée, vous choisissez de jouer à l’un des 10 programmes de la NCAA, et votre rival devenu grand receveur se joint à vous. Cela passe à votre année junior lorsque l’entraîneur vous dit que vous partagerez le temps en tant que quart-arrière avec votre ennemi – oui, il veut jouer à nouveau QB – dans la saison à venir. Le problème ici est que votre jeu sur le terrain n’a vraiment pas d’importance. Malgré des victoires éclatantes lors des deux matchs collégiaux que j’ai commencés, toutes les cinématiques ont mentionné à quel point l’équipe se débattait. Même après avoir remporté la demi-finale des éliminatoires de football universitaire de façon dominante, j’ai été mis sur le banc dans la première moitié du match pour le titre national pour Tommy. L’histoire ne devient que plus ridicule à partir de là, mais vous mène rapidement à la NFL, où elle commence à se jouer davantage à la manière du mode Franchise traditionnel.

C’est bien que Madden ait continué à se concentrer sur les modes narratifs qui reflètent les offres de NBA 2K et MLB The Show, mais Rise to Fame rate complètement la cible. À moins que vous ne souhaitiez vraiment guider un joueur avec votre nom vers le Temple de la renommée, cela ne vaut pas la peine de vérifier – vous feriez bien mieux de sauter directement dans le mode Franchise normal. Une écriture induisant le grognement, des animations rigides et un arc d’histoire disjoint rendent Rise to Fame tout aussi terne que l’année dernière. Puisqu’il y en a plus ici, c’est en fait encore plus désenchantant.

Le mode Ultimate Team de collecte de cartes ne se porte pas mieux que Franchise en ce qui concerne les nouvelles fonctionnalités. À ce stade, EA a ajouté tellement de détails superflus que la moitié du temps, vous avez l’impression de jouer à une simulation de gestion fastidieuse plutôt qu’à un match de football. Cela n’aide pas non plus qu’Ultimate Team reste fermement engagé dans les microtransactions, ce qui désavantage les joueurs qui n’ont pas envie de dépenser de l’argent sur des cartes numériques.

Bien que Ultimate Team ait une longue liste de défis en solo qui vous présentent les bases, ils sont tous relativement fades. Plutôt que de mettre l’accent sur le gameplay de simulation sur le terrain principalement solide, Ultimate Team vous demande de passer un temps excessif dans les menus à microgérer une collection croissante de joueurs avec des attributs souvent bien inférieurs à la réalité. Pour les rapprocher de leurs homologues de la vie réelle, vous devez passer un nombre vertigineux d’heures dans le mode, une grande partie passées à accomplir des tâches banales et à jouer en ligne contre ceux qui achètent parfois leur chemin vers une bonne équipe.

Bien qu’il y ait beaucoup à faire dans Ultimate Team, que vous jouiez en solo contre le processeur ou en ligne, rien ici ne fait bouger MUT dans une direction positive. Assembler et modifier votre équipe est une tâche monotone qui vous oblige à examiner un grand nombre d’attributs différents en plus de la note globale d’un joueur pour composer la meilleure équipe possible. C’est certainement profond et rempli de personnalisation, mais maintenant plus que jamais, la matité de tout cela est beaucoup plus apparente.

Malgré ses lacunes dans les modes de jeu les plus importants, Madden NFL 21 offre toujours un meilleur gameplay sur le terrain que les années précédentes – la plupart du temps. Le plus gros changement que j’ai remarqué est venu avec la défense contre la course. L’année dernière, le jeu de course était beaucoup trop difficile à arrêter, mais cette fois, les défenseurs du processeur comblent intelligemment les lacunes et remarquent plus souvent les porteurs de balle lorsqu’ils sont engagés avec des joueurs de ligne offensifs. Les tacles en plein champ ont également reçu des améliorations notables, notamment de nouvelles animations et moins de tacles cassés (irréalistes).

Du côté offensif du ballon, la principale amélioration vient de vos mouvements évasifs, qui peuvent désormais être utilisés avec le bâton droit. Faire des coupes sur le terrain pour échapper aux défenseurs est beaucoup plus intuitif qu’avant. Deux nouveaux mouvements, un obstacle latéral et une jambe morte, ajoutent au nombre de façons dont vous pouvez faire rater le défenseur. Comme l’hésitation à courir est importante dans le football, c’est agréable de voir la jambe morte ajoutée. Les obstacles directionnels – appelés jurdles – vous permettent de sauter à gauche et à droite plutôt que juste en avant, ce qui est pratique lorsque vous courez le long des lignes de touche. Tout compte fait, les mouvements des porteurs de balle sont plus dynamiques, vous offrant de nouvelles façons de prendre les défenseurs au dépourvu.

Le jeu de quart-arrière est un peu plus en phase avec la réalité, car il y a plus de nuances dans les lancers faits avec des défenseurs qui respirent dans votre cou. Alors que les QB peuvent désormais accélérer leur sortie, la précision des passes sous pression peut varier énormément en fonction du joueur. Cela signifie également que tenter de lancer avec un QB de sauvegarde de la même manière que vous le feriez avec, par exemple, Patrick Mahomes peut entraîner de gros ratés. Et les nouvelles capacités Superstar et X-Factor soulignent encore plus la disparité entre les stars et les joueurs de rôle, y compris de nombreuses nouvelles capacités de récepteur qui donnent à ceux qui ont des mains chaudes des opportunités à fort pourcentage d’attraper tout ce qui est lancé dans leur direction.

Lorsque Madden NFL 21 fonctionne sans accroc, le gameplay de football est assez bon, même s’il n’est que progressivement meilleur que l’an dernier. Malheureusement, dans son état actuel, Madden NFL 21 a de réels problèmes, en particulier en ce qui concerne les coups de pied. Sur plus de la moitié de mes coups d’envoi, buts sur le terrain et bottés de dégagement, il y a eu un retard assez extrême avec le compteur de coups de pied, ce qui a conduit à des coups de pied ridiculement errants. Plus que d’habitude, les receveurs ne se retournent tout simplement pas pour regarder le ballon, même s’il les frappe directement à l’arrière de la tête.

Il y a aussi des problèmes plus larges avec l’expérience globale. Parfois, le champ n’a pas été entièrement rendu, me forçant à quitter et à recharger. D’autres fois, le jeu est resté bloqué dans une boucle de chargement après avoir terminé un concours. Les animations retardées ne sont pas très courantes, mais j’en ai rencontré un ou deux tous les quelques jeux. Bien que je suppose que ces problèmes seront corrigés avec la mise à jour prévue le premier jour, ils s’additionnent pour créer une expérience incohérente et parfois frustrante.

Alors que la PS5 et la Xbox Series X se profilent – les éditions PS4 et Xbox One sont livrées avec des mises à niveau gratuites vers la prochaine génération – Madden a atteint un carrefour. Un côté de la route est fraîchement pavé et inspiré grâce aux manigances présentées dans The Yard, tandis que l’autre est battu et rempli de nids-de-poule. Avec beaucoup plus de problèmes techniques que la normale et de gros morceaux de contenu recyclé, Madden NFL 21 ressemble plus à une mise à jour qu’à un tout nouveau jeu.

Vous avez besoin d’un navigateur compatible JavaScript pour regarder des vidéos.

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible avec la vidéo HTML5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez saisir votre date de naissance pour visionner cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les règles de GameSpot

Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

Lecture en cours: Revue vidéo de Madden NFL 21