Sur le papier et en voyant le succès d’autres légendes emblématiques comme Super Mario ou Tetris, une bataille royale inspirée de Pac-Man ne semblait pas être une mauvaise idée pour commémorer le 40e anniversaire de la mascotte de Namco. Cependant, le résultat est un peu plus inefficace et apathique que prévu. Nous vous en parlons dans l’analyse de Pac-Man: Mega Tunnel Battle.

Quand le concept de Pac-Man: Mega Tunnel Battle Je pensais que ça pouvait marcher Il se souvenait des nuits marathon à jouer à Pac-Man VS. avec des amis sur Gamecube et réfléchissait au nouveau Bandai Namco comme une sorte d’option massive au concept du jeu vidéo conçu par Shigeru Miyamoto, basé sur l’œuvre légendaire et vénérée de Toru Iwatani. Mon espoir particulier dans la proposition a été amplifié par les sensations ressenties aux commandes d’autres projets du presque sous-genre de la rétro-bataille royale comme Tetris 99 ou Super Mario 35. «Si cela fonctionnait avec Mario et Tetris, pourquoi ne fonctionnerait-il pas avec Pac-Man? ” Peu de temps après avoir commencé ce qui a été ma première expérience aux commandes de Stades J’ai une réponse. Peut-être pas celle souhaitée, mais une réponse.

Le sentiment d’être devant une idée qui a fini par être gaspillée m’a saisi à quelques jeux de la création de Studios de fer lourd. En fait, avoir une poignée de modes de jeu et qu’un seul est utilisable m’a fait entrer en collision avec les expériences agréables vécues aux commandes des autres jeux appréciés sur Switch: un jeu de Tetris 99 ou Super Mario 35 valait la peine que vous soyez complètement accro à son proposition de bataille royale folle; Pac-Man Mega Tunnel Battle n’a pas d’idées aussi claires, et bien que le 40e anniversaire du Comecocos cela aurait valu la peine de faire un projet à la hauteur de la catégorie du personnage, malheureusement, je ne pense pas que c’était complètement comme ça. Il est paresseux et a peu ou pas d’identité.

Vous vous demandez peut-être quelle identité un jeu Pac-Man peut avoir en 2020, mais de nombreux artistes ont fait sien le concept et l’ont présenté d’une manière unique et spéciale. Ce n’est pas le cas présent. Mais sommes-nous face à un jeu vidéo qui mérite d’être oublié parmi la large liste des projets pac-man ratés? Ne vaut-il pas la peine de jouer à quelques jeux et de profiter de ses vertus? Je vais vous dire dans notre analyse les avantages et les défauts d’un programme qui, malheureusement, n’a pas réussi à mélanger ses ingrédients prometteurs.

Waka waka waka

La première chose qui attirera votre attention sur Mega Tunnel Battle est son menu surréaliste. Comment un menu de bataille royale peut-il devenir si compliqué? Vous ne savez pas exactement comment entrer dans un jeu avant de vous rendre compte que vous devez accomplir certaines missions précédentes pour entrer dans le mode de jeu par élimination, le plus intéressant de l’expérience actuelle. Comme vous pouvez l’imaginer, il se compose de anéantissez le reste de Pac-Mans du jeu, et pour cela, vous devrez faire l’évidence: manger la super pilule et engloutir rivaux et fantômes pour marquer de nouveaux points. Mais comment gérer un jeu avec 64 Pac-Mans se battant pour se manger comme s’il s’agissait d’une bataille royale? Facile: créer une grille de Labyrinthes 8×8 et déposez chaque utilisateur dans chaque zone.

Si vous ne modifiez pas certaines des clés initiales, vous n’aurez pas grand-chose à faire que de les présenterDe là, c’est un défi d’élimination et de notation: le défi dure cinq tours définis par un compte à rebours qui passe d’une phase à l’autre. Vous pouvez aller jouer dans votre labyrinthe pour marquer des points ou vous pouvez envahir d’autres joueurs pour manger des noix de coco ou manger des noix de coco et ainsi les éliminer de la carte. La sensation étrange que je ressens à leurs commandes dans les premiers jours du jeu est qu’il est plus pratique de rester dans son labyrinthe et de marquer des points que de se lancer dans la chasse aveugle des rivaux, un concept qui se heurte complètement à tout ce que l’on peut attendre d’une bataille royale. . Cependant, c’est amusant: les jeux sont courts et intenses et une série d’objets tente d’ajouter de nouveaux éléments au jeu pour rendre le défi plus intéressant.

Certains augmentent votre vitesse, d’autres créent de nouveaux fantômes ou les renforcent, d’autres donnent la vie, des boucliers pour votre personnage ou une aura de peste qui aide à conjurer les menaces. C’est suffisant? Bon, les objets auraient pu donner plus d’eux-mêmes, et le sentiment de ne pas avoir profité du concept de battle royale est évident après quelques heures de jeu … Serait-ce ce que ses développeurs recherchaient depuis le début? Avons-nous nommé un jeu qui n’est pas Battle Royale? En tout cas, c’est dommage de penser que Mega Tunnel Battle a de bons éléments pour être un jeu hilarant et ses développeurs ils ont décidé de les ignorer et parier sur des idées qui, au lieu de récompenser la compétitivité, la punissent.

Le concept d’invasion de labyrinthe est formidable. J’aurais aimé qu’il soit mieux utilisé dans Mega Tunnel Battle.

Bien que le titre soit déjà disponible au service de jeu de streaming google Ce n’est pas aussi facile que nous le souhaiterions de trouver un jeu, donc le fait que nous nous heurtions à des modes pas si occupés rend seulement difficile de s’asseoir et de jouer. A ses commandes j’ai également remarqué quelques problèmes étranges: c’est comme si la session de jeu avait petits débranchements mais l’action continue avec le jeu jusqu’à ce qu’il se reconnecte et reconstruise les événements d’une manière différente de ce que vous avez vu à l’écran. Un problème qui ne semble rien avoir à voir avec ma latence ou ma connexion, mon câble et ma fibre, mais ils finissent par supposer moments quelque peu déroutants pour les utilisateurs qui s’attendent à rivaliser sans mauvaises surprises.

Les modèles de labyrinthe ne pourraient pas être plus ennuyeux: saisons, repas et festivités annuelles. Pas un hommage à Pac-Man ou Namco?

Et qu’y a-t-il au-delà du jeu? Eh bien, Pac-Man et votre labyrinthe peuvent être modifiés pour avoir leur propre identité … quelque chose dont Mega Tunnel Battle n’est pas trop, au fait. Nous venons des jeux vidéo Pac-Man avec du charisme et avec un design et une identité qui leur donne une section visuelle caractéristique et unique dans la nature impersonnelle du personnage créé par Toru iwatani en 1980. Pac-Man 256 pour mobile, par exemple, en est un bon exemple, même les aventures du personnage dans la série animée et ses (médiocres) jeux vidéo Pac-Man et les aventures fantomatiques ont leur propre marque et esthétique, mais nous ne pouvons pas dire la même chose à propos de Mega Tunnel Battle, qui irradie l’ennui et la torpeur pour chaque pore de sa conception sans imagination.

Oui, il y a des références à l’écran de la mort, mais la nullité des labyrinthes et des costumes est frappante pour donner quelque chose d’audacieux et d’original au design. Costumes idiots et cartes thématiques sans personnalité. Peut-être auriez-vous pu parier sur l’histoire de Pac-Man ou la vôtre? Namco avec des clins d’œil à Tekken, Soul Calibur ou Ridge Racer? Il est troublant que lors de la révision du jeu, j’ai réfléchi à la façon d’améliorer ce que j’ai joué sur Stadia… Vous savez ce que je pense? Que nous avions une idée qui pourrait être utilisée pour faire quelque chose de vraiment amusant et à la fin ça n’a pas été fait, et c’est ce qui m’attriste sans aucun doute dans toute cette histoire et cette critique.

Un anniversaire pas très spécial

Pac-Man avec toupet, Pac-Man avec des lunettes, Pac-Man habillé comme une abeille … non, les costumes ne sont pas le fort de Heavy Iron

Certainement Pac-Man dans sa longue histoire n’a pas été aussi polyvalent que Mario ou d’autres mascottes du succès en termes de spin-offs réussies, mais cela ne veut pas dire que tout au long de sa trajectoire d’icône de l’industrie, de nombreux développeurs et studios ont su faire leur marque sur le cerf-volant. C’est le cas de Miyamoto avec Pac-Man VS. ou le fun Pac-Man Championship Edition, mais Heavy Iron est loin de ceux mentionnés. Impossible d’imprimer une identité à une production qui, avec un peu plus de soin, aurait pu être une célébration plus que digne du 40e anniversaire de la mascotte de Namco, je me souviens, l’une des plus grandes icônes de l’histoire des jeux vidéo.

Vous verrez rarement autant de Pac-Man ensemble – au début, les gens préféraient jouer dans leur propre labyrinthe plutôt que de dévorer les autres.

Il est flagrant que de nombreux problèmes du jeu auraient une solution simple plus gratifiante pour tuer des rivaux et envahir de nouveaux labyrinthes que de rester dans votre propre boîte. L’exclusivité avec Stadia est temporaireMais il est difficile de se demander combien de temps Pac-Man: Mega Tunnel Battle tiendra sans prendre une tournure qui le distingue de sa simple base et peut oser aller un peu plus loin que ce qu’il propose actuellement en faisant le saut vers d’autres plates-formes. Si vous ne changez pas certaines des clés initiales, vous n’aurez plus grand-chose à faire que de les présenter … et Ce serait une honte, puisqu’un multijoueur compétitif compétitif pourrait être créé sans maux de tête majeurs et avec Pac-Man en arrière-plan.

Ce n’est pas une terrible fête d’anniversaire, mais le gâteau a été acheté dans un supermarché à la dernière minute et en cours d’exécution, les bougies sont corrodées par des années d’utilisation et nous avons été sans confettis ni chapeaux. Je comprends que Heavy Iron n’est pas Arika ou Miyamoto, mais je pense aussi que Pac-Man: Mega Tunnel Battle aurait pu donner beaucoup plus de lui-même avec un peu plus d’effort et veulent rendre hommage aux Comecocos.

