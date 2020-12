Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 04/12/2020 14:13

Rick et morty est l’une des séries animées les plus populaires au monde. Cependant, le travail de Dan Harmon et Justin Roiland ne se limite pas à un seul style. Nous avons longtemps vu une série de courts métrages qui explorent différents concepts. L’un d’eux était un anime, connu sous le nom de Samurai & Shogun, qui était en charge du réalisateur, Kaichi Sato. Maintenant, on dirait que nous verrons une suite à ce petit projet.

Dans une récente interview avec Otaku USA, Sato a parlé de son implication dans ce projet, mentionnant que lui et son équipe travaillaient sur diverses idées avant que Samurai & Shogun ne devienne réalité.. Voici ce qu’il a commenté:

“Soudain, l’idée m’est venue que le format de base de Rick et Morty d’un” duo d’adultes et d’un garçon dans des aventures sauvages et radicales “était proche de Lone Wolf et Cub et j’ai pensé qu’il serait intéressant de les combiner.

De la même forme, a révélé qu’il travaillait déjà sur une suite du court métrage d’animation. Pour le moment, il n’y a plus d’informations, mais il est probable que le jour le moins attendu, le produit final apparaisse sur la chaîne officielle Adult Swim sur YouTube. Enfin, Sato a déclaré qu’il était intéressé à travailler à plein temps sur la série Rick et Morty, afin que nous puissions voir plus de ce réalisateur à l’avenir.

Via: Otaku USA

Sébastien Quiroz

23 ans. Editeur chez Atomix.vg. Consommateur de culture pop.