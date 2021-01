Son lancement était prévu pour février, mais Ubisoft Annecy indique qu’il arrivera plus tard dans l’année.

Il est d’usage qu’en début d’année, les studios ajustent leurs projets et cela entraîne des retards dans certains lancements prévus. C’est le cas de Riders Republic, la proposition multijoueur de sports extrêmes d’Ubisoft qui combine Steep avec Trials Fusion et d’autres jeux, viendra plus tard que prévu.

Ils indiquent que l’année arrivera plus tard, sans donner de dateLorsqu’il a été annoncé en septembre 2020 lors de l’événement Ubisoft Forward, l’arrivée du jeu a été annoncée pour le 25 février 2021 suivant à PlayStation 5, Xbox Series, PC (Epic Games Store et Uplay), Stadia, PS4 et Xbox One. Désormais, les responsables ont publié un communiqué confirmant que leur arrivée au but des magasins est reportée, car besoin de temps supplémentaire qui, selon Ubisoft Annecy, créateurs du jeu, “permettra à notre talentueuse équipe de vous offrir une expérience meilleure et plus ludique”.

Bien sûr, c’est un délai indéfini, puisqu’ils ne détaillent aucune date précise: “Aujourd’hui, nous voulons vous informer que nous avons pris la décision de retarder la publication d’un peu plus tard dans l’année.” Ce n’est pas le premier jeu Ubisoft à arriver plus tard que prévu; le studio a également dû déplacer les dates de Far Cry 6, Rainbow Six Quarantine et le remake de Prince of Persia.

Deuxième grand retard de 2021

Il y a quelques heures nous avons également fait écho à l’annonce du retard du lancement de Hogwarts Legacy, le nouveau jeu vidéo basé sur l’univers Harry Potter, qui ne sera disponible qu’en 2022. C’est le visage le moins aimable du début de 2021; et il y aura sûrement plus de titres qui changeront leurs plans. Bien entendu, de nouveaux projets ont également été annoncés, parmi lesquels un nouveau jeu Star Wars développé par Ubisoft lui-même.

