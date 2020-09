Par Rodolfo León

L’avenir de la franchise Extraterrestre J’étais un peu incertain après l’achat Renard par Disney. Beaucoup croyaient que Maison de la souris maintenant j’abandonnerais la saga, mais heureusement ce ne sera pas comme ça, car le très Ridley Scott vient de confirmer qu’il existe déjà une nouvelle bande de Extraterrestre en chemin.

Dans une interview pour Forbes, Scott assuré que ce nouveau projet ne sera pas lié à Alien: Covenant ou ProméthéeEn d’autres termes, il s’agit d’un long métrage totalement indépendant. qu’est-ce que cela signifie exactement? Voici les propos du cinéaste britannique:

«Nous suivons la voie consistant à essayer de réinventer la roue avec Prométhée et Covenant. Il est douteux que nous reprenions ce chemin, car Prométhée l’a si bien fait. Mais, vous savez, vous posez des questions fondamentales, telles que « Le monstre xénomorphe, le facehugger et le chestburster sont-ils épuisés? Doivent-ils repenser tout cela et utiliser simplement le mot Alien comme franchise? C’est toujours la question fondamentale. «

Précédemment, Scott Il a également déclaré qu’à son avis, il était temps que la franchise évolue et commence à couvrir certains sujets qui n’étaient auparavant pas si pertinents:

«Ce que j’ai toujours pensé quand je faisais le premier film, c’était pourquoi une créature comme celle-ci serait créée et pourquoi voyageait-elle sur un navire de guerre, qui transportait une cargaison de ces œufs. Quel était le but du navire et quel était le but des œufs? Telle est la question à se poser: qui, pourquoi et dans quel but est la prochaine idée. «