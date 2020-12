Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Le marché japonais a également été très actif en novembre grâce en grande partie aux sorties de nouvelles consoles de Sony et Microsoft. Cependant, après une semaine de ces lancements, un titre curieux a repris la liste des ventes dans ce pays et il semble que rien ne puisse l’arrêter.

Comme nous vous l’avons dit la semaine dernière, étonnamment le jeu pour Nintendo Switch Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! il s’est hissé au sommet de la liste d’estimation des ventes de Famitsu. Bien que la série Konami ne soit pas connue en Occident et plutôt ici elle pourrait passer inaperçue, sur le marché japonais c’est assez sensationnel, puisque les chiffres de vente de Famitsu (via Gematsu) la semaine dernière, qui allaient de 23 à 29 Novembre, ils révèlent que le titre occupait la première position dans sa deuxième semaine consécutive sur le marché, puisqu’il a vendu 126 729 unités supplémentaires.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Animal Crossing: New Horizons s’est vendu plus que n’importe quel jeu depuis 2006.

Le nouveau jeu de Momotaro Dentetsu s’est déjà vendu à près d’un demi-million d’unités

Ce qui précède attire beaucoup l’attention, car en 11 jours, il a déjà réussi à vendre 472426 exemplaires, ce qui témoigne du grand phénomène de cette franchise au Japon, qui dispose de la mécanique Monopoly, car les joueurs doivent rivaliser pour obtenir des propriétés et voyager autour du plateau. dans divers moyens de transport.

Encore une fois, Hyrule Warriors: Age of Calamity s’est contenté de la deuxième place en se vendant bien moins que la semaine précédente (40667 exemplaires) et il semble que l’opportunité d’obtenir la première place soit loin d’être, puisqu’elle est même très proche d’être dépassée Ring Fit Adventure, qui a également été battu de peu par Animal Crossing: New Horizons. La semaine dernière, il n’y a pas eu beaucoup de sorties fortes, car seul Taiko no Tatsujin: Rhythmic Adventure Pack s’est classé parmi les 10 meilleurs jeux les plus vendus.

En ce qui concerne les consoles, comme d’habitude, la Nintendo Switch s’est classée première avec un peu plus de 117 982 unités vendues en une semaine seulement. Son jeune frère, le Nintendo Switch Lite, n’a pas réussi à le suivre à la deuxième place, car la PlayStation 5 lui a arraché un peu plus de 1000 unités vendues. Le seul changement sur la liste était la PlayStation 4, qui a fait baisser la Xbox Series X d’une position.

Nous vous laissons la liste ci-dessous.

Ventes de logiciels

Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! – 126,729 Hyrule Warriors: Age of Calamity – 40667 Ring Fit Adventure – 36019 Animal Crossing: New Horizons – 35389 Pikmin 3 Deluxe – 21314 Taiko no Tatsujin: Rhythmic Adventure Pack – 15504 Call of Duty: Black Ops Cold War – 14688 Mario Kart 8 Deluxe – 14665 Fortnite: le dernier lot de rire (Nintendo Switch) – 14147 Pokémon Sword & Shield + Expansion Pass – 12370

Vente de matériel

Nintendo Switch – 117982 PlayStation 5-28202 Nintendo Switch Lite – 27196 PlayStation 5 Digital Edition – 12257 PlayStation 4 – 3581 Xbox Series X – 2584 Xbox Series S – 1009 New Nintendo 2DS LL – 476 PlayStation 4 Pro – 63 New Nintendo 3DS LL – 44 Xbox One X – 18 Xbox One S – 14

Que pensez-vous du succès de Momotaro Dentetsu? Connaissiez-vous cette franchise? Dites le nous dans les commentaires.

Puisque nous parlons de ventes, nous vous informons que dans d’autres régions du monde, la PlayStation 5 a eu de très bons résultats, comme au Royaume-Uni, où elle a réalisé les meilleurs chiffres de ventes en première. Quant à Hyrule Warriors: Age of Calamity, sachez que ce nouvel opus est devenu le titre le plus vendu de la série musou peu de temps après ses débuts.

Restez informé avec nous à LEVEL UP.

La source