Le compte à rebours pour lui a déjà commencé grande première de PlayStation 5 même si, pour le moment, la date de sortie est l’un des grands mystères de l’année. Jusqu’à présent, l’entreprise ne nous a fourni que des données sur son apparence et même certaines caractéristiques, tandis que son lancement ou son prix continue d’être l’une des questions les plus répétées. Mais ce que les entreprises nous assurent, c’est que la console est un vrai saut générationnel.

Parmi les entreprises qui n’ont pas hésité à montrer les atouts de la console Sony se trouve Insomniac Games, responsable de la création de Ratchet and Clank: Rift Apart, l’un des grands atouts pour ce Noël de la console Sony. Pendant son dernier entretien Avec le Washington Post, le directeur du projet, Mike Daly, a voulu clarifier certains points concernant ce travail et nous a laissé une série de nouvelles vraiment intéressantes.

Ratchet and Clank: Rift Apart | Jeux insomniaques

L’un des points les plus intéressants de son travail est dans les portails dimensionnels A travers lequel les protagonistes voyageront et qui nous offriront des environnements incroyables à traverser et qui seront chargés pour le moment. Selon le réalisateur lui-même, tout le gameplay est en temps réel et où vous pouvez contrôler le personnage. Tous les mondes que vous traversez pendant la séquence sont des mondes réels, entièrement mis en œuvre, vous pouvez donc vous arrêter là et jouer.

En fait, à cela a ajouté le directeur créatif, Marcus Smith, que les mondes se chargeront en moins d’une seconde, donc ils seront un changement de paradigme total. Il s’agit d’un changement des temps de chargement que, à ce jour, ils n’avaient pas pu imaginer. Et que nous pouvons enfin connaître de près avec la première de Ratchet and Clank: Rift Apart, titre à venir sur PlayStation 5.