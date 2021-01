Il sport, ce sujet en suspens pour beaucoup de gens qui font partie du monde dans lequel nous vivons (et pas seulement ceux qui font partie du monde des jeux vidéo). Nous savons tous que mettre des vêtements de sport et sortir (ou rester à la maison) passer un mauvais moment et transpirer est quelque chose de complexe, quelque chose qui coûte cher, quelque chose que beaucoup essaient d’éviter à tout prix sous prétexte qu’ils sont paresseux ou qu’ils n’ont pas assez de temps. Cela fait quelques années que Nintendo a sorti quelques «jeux “destinés à rendre cela” plus facile«, Cette mythique Wii Balance Board que tant de gens ont achetée pour Wii et que tant de gens ont gardée dans le placard peu de temps après l’avoir (et un serveur en est justement un, on ne va pas le nier). Donc, dans cet article, nous allons essayer de résoudre, au moins en partie, la question que de nombreuses compagnies d’assurance se sont posées: Vaut-il vraiment la peine de faire de l’exercice avec des jeux comme Wii Fit U et Ring Fit Adventure? Avant d’aller plus loin, il est nécessaire de préciser que Cet article est personnel, donc l’expérience décrite ici peut ne pas fonctionner pour d’autres personnes. En outre, vous n’allez pas non plus trouver une formule magique pour perdre du poids ou prendre du muscle, donc si c’est ce que vous recherchez, la meilleure chose à faire est de consulter des professionnels qualifiés qui peuvent vous aider dans ce but.

Wii Fit U Vs. Ring Fit Adventure, le même mais en même temps très différent

Comme je l’ai dit plus haut, je fais précisément partie de ceux qui ont reçu en cadeau à Noël 2013 Wii Fit U comme un signe pas du tout subtil que j’avais besoin de plus d’exercice. Donc, j’ai essayé de faire de l’exercice quotidiennement, pour être plus en forme, et cela a duré une semaine, et la table était de retour dans la boîte. Ce n’est précisément qu’en 2020, avec la pandémie COVID-19, et avant la «pression sociale» de nombreuses connaissances et amis achetant Ring Fit Adventure que j’ai décidé de dépoussiérer ledit jeu, car dans l’ensemble, pourquoi dépenser plus pour pouvoir utiliser quelque chose qui avait déjà? Et plus de 250 jours après l’entraînement quotidien, depuis ce 19 mars 2020, nous allons maintenant parler des principales similitudes et différences qui existent entre les deux «jeux».

Jour 250: -Temps d’activité ==> 0:34:41

-Calories brûlées ==> 206,95 kcal

-Distance parcourue ==> 4,07 km – Pablo (@Dokamonpunch) 6 janvier 2021

En premier lieu, nous avons commencé à parler de Wii Fit U, puisque c’est le jeu qui a le plus de temps, et c’est précisément l’aboutissement de cette saga sportive qui a débuté sur la console précédente. Ainsi, la principale différence (à part l’exercice occasionnel) qu’il comprenait était un podomètre avec lequel nous pouvions compter nos pas et, plus tard, passer ces étapes au jeu pour atteindre certains objectifs, comme l’ascension de la tour Eiffel. Dans ce titre Wii U, nous ne trouvons pas un jeu en lui-même, mais un programme d’entraînement dans lequel nous pouvons choisir comment nous voulons nous entraîner, soit à travers différents mini-jeux ou à travers différents exercices en tant que tels, tout guidé par les différents coachs inclus.

Et, bien que cette saga ait été conçue pour faire de l’exercice, ce que l’on voit dès le début, c’est qu’elle n’est pas destinée à ceux qui débutent dans le monde du sport et n’ont presque aucune connaissance. Oui, il a beaucoup d’options et d’exercices, et il a un suivi pour connaître notre poids, notre IMC ou si nous avons fait d’autres progrès (cela nous permet de prendre une photo quotidienne avec la caméra Wii U GamePad), mais il n’a (presque) aucun type d’assistance qui nous permet d’être guidé. À tout moment, ce sont les joueurs qui doivent créer leurs propres tables, faire leurs propres exercices et, finalement, prendre leurs décisions d’entraînement. Bien que le jeu indique à tout moment divers messages sur la façon de prendre soin de sa santé sur les écrans de chargement, il ne nous apprend pas à s’échauffer ou à quel point il est important de ne pas sauter ces premiers exercices, il ne nous apprend pas que nous devons varier, que nous ne devons pas nous forcer. C’est donc ce que nous disons, un complément pour faire de l’exercice en salle, pas une forme d’aide pour se lancer dans le monde du sport (et, de plus, cher, car pour certains exercices il nous faut, en plus de la Wii Balance Board, Manettes Wii avec Wii Motion Plus).

Deuxièmement, il est temps de parler de Aventure en forme d’anneau, le titre sportif le plus récent, disponible sur Nintendo Switch et qui est un succès depuis le début de la pandémie et des différents confinements. Mais s’agit-il simplement d’une copie légèrement différente de ses prédécesseurs? Eh bien, il faut répondre par un rotuno NON, car c’est autre chose. De toute évidence, la principale différence est que maintenant, au lieu d’utiliser une table, nous utilisons un cerceau, et bien qu’il semble qu’il n’y ait pas beaucoup de différence en ce qui concerne l’exercice, dès le premier moment, on remarque que le Ring nous donne une plus grande mobilité. Alors que la Wii Balance Board occupe une place assez importante, l’anneau est très facile à transporter, ce qui nous donne la possibilité de faire de l’exercice dans des environnements plus petits, ce qui est un réel avantage pour ceux dont la maison (ou les chambres , comme c’est le cas avec un serveur) ne sont pas particulièrement complets.

Également aussi l’attraction principale de ce jeu est le mode aventure, dans lequel nous devons affronter le mal Draco en surmontant une série de défis et en affrontant des ennemis qui nous font transpirer la goutte de graisse. En fait, c’est la principale motivation qui peut aider les plus “paresseux” à “bouger leurs fesses”, puisque c’est justement l’histoire et les différents objectifs qui rendent l’entraînement plus agréable. Cependant, si ce que nous recherchons est un entraînement pur et dur, ce n’est pas le plus recommandé, car beaucoup de temps est perdu entre les dialogues et les cinématiques, mais pour cela il y a les tables d’exercices et la possibilité de réaliser un exercice spécifique, pour se concentrer plus dans le travail physique.

Finalement, une grande différence qui existe entre les deux programmes est la façon de compter le temps d’exercice. Alors que Wii Fit U compte tout le temps nécessaire pour effectuer un exercice, même si nous restons au repos à un moment donné, Ring Fit Adventure ne prend en compte que les moments où un effort est fait, soit une demi-heure d’exercice dans le jeu Nintendo Switch peut correspondre à un temps réel, par exemple, et c’est quelque chose qui doit être pris en compte lors de la programmation des routines et des exercices. Et bien, nous ne pouvons pas oublier la différence que Ring Fit Adventure a un plus grand nombre d’intensités pour les différents exercices, qui peuvent être ajustées en tenant compte de notre forme physique, grâce à un simple test que le programme effectue.

Aident-ils seuls à perdre du poids?

Une fois que les caractéristiques les plus fondamentales des deux jeux ont été brièvement différenciées, nous entrons dans une partie un peu plus personnelle, dans laquelle Je décris mon expérience tout au long de ces plus de 250 jours au cours desquels je me suis entraîné grâce à ces deux programmes; et comme je l’ai toujours dit, Ce ne sont PAS une formule magique, ce n’est pas quelque chose qui seul nous aide. Dans le cas de Wii Fit U, le joueur peut voir quelque chose de plus perdu, puisque ce programme est principalement quelque chose à entraîner, mais il n’a pas de guide qui recommande de faire un type d’exercice ou d’autres, ou comment nous devrions nous échauffer avant commencer et refroidir une fois terminé. Bien qu’il soit vrai que nous ayons un compteur de minutes que nous dédions aux différentes parties du corps, ce n’est pas un indicateur de quoi que ce soit si nous n’avons pas une série de connaissances sur l’exercice physique, et Ring Fit Adventure a également ce problème, car non aucune option n’est incluse pour nous aider à choisir des exercices en fonction de ce que nous voulons réaliser. C’est l’une des raisons pour lesquelles nous disons que Ce n’est pas quelque chose qui, d’un simple claquement de doigts, nous rend “très époustouflés”, mais la vérité est que dans le cas du jeu Nintendo Switch, cela est beaucoup plus allégé grâce au fait qu’il a plus d’informations à travers certains messages qui nous sont montrés, mais aussi grâce aux exercices d’échauffement et de récupération qui sont Ils s’adaptent en fonction de la table d’exercice que nous allons réaliser.

Ainsi, puisque ces «jeux» sont une aide, il y a quelque chose dont il faut tenir compte, c’est-à-dire, Sans volonté, c’est inutile. Comme tout aspect de cette vie, nous devons créer une habitude et nous devons suivre une très forte motivation afin d’atteindre notre objectif. Dans mon cas, pour créer cette habitude, ce que j’ai fait a été de créer un fil Twitter dans lequel, jour après jours d’entraînement, j’ai noté les résultats. Si vous y accédez, vous pouvez voir qu’il y a des jours plus complets, des jours moins complets, voire des jours où, pour une raison quelconque, je n’ai pas fait d’exercice, mais le fait de continuer cette liste, pour voir jusqu’où vous pouvez Y arriver est quelque chose qui m’a motivé à continuer à utiliser la planche et plus tard le cerceau, et à ne pas renoncer à essayer.

Voir également

Et lié aux habitudes, il est également très important d’avoir une alimentation équilibrée. Si vous souhaitez vous lancer dans le monde du sport, si vous souhaitez commencer à utiliser ce type d’accessoires qui facilitent l’exercice, il ne faut pas négliger la nourriture que vous mangez, et pour cela il est également fortement recommandé (sinon presque obligatoire) de consulter à un nutritionniste ou à tout type de professionnel qui pourra vous en conseiller. Tout le monde est différent, et ce qui valait pour une personne peut ne pas valoir pour les autres, de même nous devons être capables de reconnaître nos limites et de ne pas les dépasser.

Résultats et évaluation finale

Par conséquent, pour conclure et répondre à la grande question que nous nous sommes posé tout au long de l’écriture, nous pouvons dire que oui, que Wii Fit U et Ring Fit Adventure sont utilisés pour perdre du poids ou pour gagner du muscle, mais il est nécessaire de nuancer ces réponses. Ce 19 mars 2020, je pesais environ 94 kg, juste au moment où je décidais d’être un peu plus actif de peur de revenir à plus de 100 kg, de revoir les trois chiffres sur la balance, mais aussi à cause de ça « pression sociale »mentionnée au début de l’article. Au moment de la rédaction de ce texte, le 10 janvier 2021, mon poids actuel est d’environ 72 kg, ce qui est un poids acceptable compte tenu de ma taille de 1,81 cm. Comme je le disais avant, Ces outils seuls ne sont pas utilesNous devons avoir des connaissances sur la façon de faire de l’exercice pour atteindre certains objectifs ou d’autres et, à partir de là, adapter les routines d’exercice; mais il faut aussi avoir une alimentation équilibrée avec l’aide d’un professionnel. Mon expérience avec la planche et la jante a été extrêmement positive, puisque j’ai réussi, en plus de perdre du poids, de définir certaines parties du corps, et d’obtenir un certain muscle, nous n’allons pas le nier, mais comme mon objectif principal n’était pas de continuer à augmenter les kilogrammes de muscle, je n’ai pas observé de évolution excessive. De plus, je considère également que le passage de Wii Fit U à Ring Fit Adventure en septembre 2020 est quelque chose de positif, car ce deuxième jeu donne également beaucoup plus de conseils et, en bref, rend la motivation beaucoup plus grande, en plus de merci il est beaucoup plus facile pour lui de s’y mettre.

Par conséquent, je veux simplement conclure le texte encourageant à obtenir Ring Fit Adventure (ou avec Wii Fit U, même si dans ce deuxième cas c’est un peu plus compliqué de nos jours) à tous ceux qui ne l’ont toujours pas clair. Bien sûr, il faut être constant, il faut chercher des motivations, il faut prendre en compte de nombreux aspects et avoir une alimentation équilibrée, mais si on veut vraiment être plus actif, ces types de programmes sont d’une grande aide, et même si on les utilise comme de la bonne manière, nous pouvons obtenir certains résultats; mais toujours en tenant compte de nos propres limites et sans nous dépasser.

