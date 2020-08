Tout le monde connaît quelqu’un qui mélange énormément d’ingrédients qui a priori semble être trop, mais le résultat finit par être très bon! Une bonne tranche de robot d’exploration de donjon, nous y répandons des roguelike, ajoutons quelques tranches de jeu de cartes et nous la mettons dans l’hybride Nintendo pour des heures de plaisir sans fin. Oh, et n’oubliez pas de l’associer à un verre d’horreur de style dessin animé pour une bonne dégustation. Apprécier Anneau de douleur! Cet indie apporte tout ce que je viens de mentionner et bien plus, mais que vous devez découvrir par vous-même. Le jeu se cache Commutateur Nintendo, pour lancer dès que vous l’attendez … Eh bien, pour lancer ce très octobre, nous n’allons pas nous tromper. Jetez un œil à sa bande-annonce, mais soyez prudent: surveillez toujours vos arrières …

Ring of Pain s’approche de Nintendo Switch depuis l’obscurité

Anneau de douleur c’est un robot d’exploration de donjon très particulier où il n’y a nulle part où s’échapper. Ici, pas de grands labyrinthes à parcourir, mais des créatures de toutes sortes vous attendent. Les « donjons » eux-mêmes sont des anneaux générés de manière procédurale (comme on peut s’y attendre d’un roguelike), composés de cartes représentant des ennemis ou d’autres éléments du donjon. Pour sortir vivant (ou au moins essayer), nous devons utiliser des cartes d’action et des objets dans un système qui rappelle inévitablement des titres comme Slay the Spire. La cerise sur le gâteau s’avère être son style visuel curieux, représentant des êtres ténébreux, grotesques et sombres avec un style simple, mais non moins terrifiant pour cela.

Et bien, quand pouvons-nous souffrir Anneau de douleur? Comme indiqué dans la bande-annonce ci-dessus, le 15 octobre 2020 C’est le jour à partir duquel nous pouvons nous plonger dans son monde sombre. Préparez votre joy-con pour ce qui est à venir, car avec ce jeu vous souffrirez …

Voir également

La source

en relation