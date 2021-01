Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

La triche dans les jeux en ligne est un phénomène quotidien, bien qu’elle soit une pratique interdite par les studios de développement. Ce problème ne s’arrête pas car pour beaucoup, c’est une source de revenus très intéressante; cependant, il comporte des risques très élevés qui pourraient bien aboutir à un conflit juridique.

Riot Games et Bungie viennent d’unir leurs forces pour arrêter une entreprise qui crée et vend des astuces pour VALORANT et Destiny 2. Les avocats des studios ont poursuivi GatorCheats, qui propose des hacks pour les deux titres.

Comme vous pouvez l’imaginer, les entreprises ne sont pas satisfaites de cette pratique, elles feront donc de leur mieux pour arrêter la distribution de logiciels tiers. De plus, le défendeur pourrait être pénalisé et condamné à payer des millions de dollars de dommages et intérêts.

Selon les détails, le procès a été déposé ce vendredi devant le tribunal du district central de Californie. Dans celui-ci, Cameron Santos et d’autres fournisseurs sont accusés d’offrir des astuces et des hacks pour les titres multijoueurs.

Des études affirment que le personnel de GatorCheats vend des logiciels pour obtenir un avantage dans les deux jeux depuis leur site officiel. En outre, les ventes sont signalées par e-mail, Telegram et Discord.

Le logiciel susmentionné empêche les systèmes anti-triche VALORANT et Destiny 2 d’intervenir lorsque cela est nécessaire. Les utilisateurs doivent payer à partir de 90 USD par mois pour accéder à l’outil, mais peuvent même effectuer un paiement de 500 USD pour y avoir accès à vie.

Le procès prétend que les défendeurs ont gagné des centaines de milliers de dollars grâce à la vente de ces produits. Il est également précisé que les astuces améliorent la visée des joueurs ou montrent l’équipement, la santé et autres statistiques des adversaires.

GatorCheats a déjà informé ses acheteurs qu’il cessera de vendre le logiciel pour les deux jeux, mais qu’il continuera à soutenir les utilisateurs qui l’ont déjà. Les avocats de Bungie enquêteront davantage sur la situation, estimant que le logiciel est toujours vendu en privé.

Riot Games et Bungie veulent que la décision des autorités soit en leur faveur. Si cela se produit, GatorCheats devra payer des millions de dollars de dommages et intérêts et sera probablement contraint de fermer.

