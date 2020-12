Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Suite au succès mondial de League of Legends, Riot Games a compris qu’il était en mesure de diversifier son offre de jeux et de s’aventurer dans des secteurs qui lui étaient étrangers, mais avec une maîtrise totale de l’expérience en ligne et multijoueur. Alors que des jeux comme Valorant et d’autres en cours d’élimination se débarrasseront de l’emblématique MOBA de l’entreprise, d’autres ne le feront pas et parieront sur un autre type de proposition qui sera assez attrayant pour les fans, comme un MMO.

Oui, comme vous pouvez le lire, il y a quelques instants, la communauté League of Legends et les fans de Riot Games ont été surpris lorsqu’il a été annoncé que la société et l’une de ses équipes travaillaient sur un MMO inspiré de l’univers de cette franchise. L’information est venue d’un message sur le compte Twitter officiel de Greg Street, designer, responsable du développement créatif de Riot et vice-président des franchises de divertissement, qui a rapporté que son travail le plus récent a été d’élargir l’univers de League of Legends et a noté il est à l’heure pour révéler qu’il travaille sur un énorme jeu que les fans attendaient. Après le commentaire d’un abonné, la création a souligné qu’il s’agissait d’un MMO.

J’ai des nouvelles! Mon travail récent chez Riot a été d’aider à développer l’univers de la Ligue, dont nous allons avoir besoin! Parce qu’il est temps. Mon nouveau travail est de lancer un grand jeu (certains pourraient dire énorme) que beaucoup d’entre vous, et de nombreux Rioters, nous ont demandé de créer. PS Nous embauchons – Greg Street (@Ghostcrawler) 18 décembre 2020

C’est un MMO – Greg Street (@Ghostcrawler) 18 décembre 2020

Pour l’instant, il n’y a plus d’informations sur ce MMO League of Legends, mais c’est déjà un fait qu’il est en développement et il est inévitable de penser à tout ce que Riot Games va livrer lors des prochaines étapes avec sa diversification des jeux vidéo.

Que pensez-vous de l’idée d’un MMO League of Legends?

Dites-nous dans les commentaires et restez avec nous à LEVEL UP.

La source